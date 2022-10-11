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Опубликовано: Сегодня, 19:23

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Телеграм-канал акимата области: по городу Актау функционируют 35 государственных дошкольных организаций

В телеграм-канал акимата области жительница Актау обратилась с вопросом, есть ли детский сад для годовалого ребёнка. На него ответила представитель управления образования Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Жительница задала вопрос, есть ли в городе Актау государственный «ясли-сад» для годовалых детей. Она сообщила о том, что дорого отдать ребёнка в частный сад, и поинтересовалась о работе государственной дошкольной организации, которая принимает детей младшего возраста. На вопрос пользователя чата ответили специалисты управления образования Мангистауской области.

- В Актау функционируют 35 государственных ясли-садов. Они обеспечивают дошкольное воспитание и обучение детей от 1 года. В настоящее время для детей 2-3 лет работают 138 групп. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(7292)571204, - сообщила специалист областного управления образования.

- На telegram-канал акимата области поступает много вопросов от жителей региона. Один из таких вопросов касается ясли-садов для годовалых детей. Жительница получила ответ на свой вопрос. На данный момент на телеграм-канале зарегистрировано 11 994 пользователя. На сегодняшний день количество поступивших вопросов составило 13 622, решено 13 576, - сообщила гд Аружан Кусаин, специалист отдела информации и организации брифинга в КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



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