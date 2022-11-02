Telegram-канал акимата области: детский сад №6 в Актау откроют в ближайшее время

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В чате акимата области пользователь подчеркивает, что строительные работы на социально необходимом объекте завершены на 90%, но детсад никак не введут в эксплуатацию. Женщина при этом указывает на то, что в городе немало детей, которым требуется особый уход. Лечение требует больших средств, отмечает пользователь.



Как сообщил представитель управления образования, часть оборудования для детсада еще не приобретена, что привело к задержке ввода объекта в эксплуатацию.



- Поскольку речь идет о детях с особенными потребностями, необходимо позаботиться о полном оснащении материально-технической базы. Этот вопрос находится на строгом контроле со стороны управления образования. Уже в ближайшее время детсад будет открыт, - проинформировала Шынар Байдуллаева.



- Telegram-канал акимата области был создан больше года назад, и за это время он показал свою эффективность, как альтернативная площадка для взаимодействия с населением. Здесь любой пользователь может задать свой вопрос или оставить жалобу, мы рассматриваем абсолютно каждый пост мангистаусцев, самые актуальные посты с ответами ответственных лиц публикуются на наших страницах в сетях и в СМИ в первую очередь. На сегодняшний день на чат акима поступило 14434 вопроса, в разработке остались всего 29 из них, зарегистрированы здесь 12 476 человек, - отметила специалист отдела информации и организации брифингов КГУ «Центр общественных коммуникаций» МО Балнур Смаил.

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