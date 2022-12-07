Врачи Тупкараганского района с начала года успешно провели 23 операции

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Хирурги Канат Измалов, Талгат Мукантаев и анестезиолог Нурлыбек Жалгасбаев провели операции бесплатно в рамках системы социального медицинского страхования.
- Операции для жителей района прошли успешно, их состояние хорошее, - говорит директор Тупкараганской центральной районной больницы Нурлыбек Жалгасбаев.
Кроме того, пока не поступало жалоб и не было осложнений после операций, проведённых ранее.
- Операции для жителей района прошли успешно, их состояние хорошее, - говорит директор Тупкараганской центральной районной больницы Нурлыбек Жалгасбаев.
Кроме того, пока не поступало жалоб и не было осложнений после операций, проведённых ранее.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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