Врачи Тупкараганского района с начала года успешно провели 23 операции

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Хирурги Канат Измалов, Талгат Мукантаев и анестезиолог Нурлыбек Жалгасбаев провели операции бесплатно в рамках системы социального медицинского страхования.



- Операции для жителей района прошли успешно, их состояние хорошее, - говорит директор Тупкараганской центральной районной больницы Нурлыбек Жалгасбаев.



Кроме того, пока не поступало жалоб и не было осложнений после операций, проведённых ранее.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.