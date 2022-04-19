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Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 107

Пациентам из Тупкараганского района успешно провели хирургические операции в районной больнице

В Тупкараганском районе провели четыре операции пациентам, у которых диагностировали грыжу, а также острый аппендицит. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Операционная в больнице Тупкараганского района. Фото предоставили в ЦОК
Врачи Тупкараганской центральной районной больницы самостоятельно проводят операции, не направляя пациентов в областной центр.

- Пациентам с диагнозом острый аппендицит необходимо срочное хирургическое вмешательство. Раньше сельчанам приходилось добираться из Тупкараганского района в Актау, преодолевая путь продолжительностью в два часа. Теперь операции успешно проводятся в районной больнице хирургами Жанной Наурызқызы и Канатом Измаиловым при участии анестезиолога Нурлыбека Жалгасбаева, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Кроме того, часто попадают в больницу с пупочной и паховой грыжей. Троих таких пациентов, одному из которых 40, а двум по 60 лет, также успешно прооперировали местные врачи.

Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, они выписаны, но находятся под наблюдением врачей.



Данный материал опубликован в рамках государственного информационного заказа.
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