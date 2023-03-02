В прошлом году в Мангистауском районе профинансировали 10 проектов в сфере сельского хозяйства на сумму более 55 млн тенге

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Первой локацией в рабочем графике главы региона стало село Тущыкудык, в котором проживают более двух тысяч человек. Село имеет в своем активе множество накопленных вопросов, связанных с отсутствием дорожного покрытия, дефицитом врачей и нехватки рабочих мест.



Что касается водообеспечения, то с 2014 года по программе «Ақбұлақ» питьевую воду в дома сельчан подают по внутрипоселковому трубопроводу.



В селе Тущыкудук проложена электрическая сеть 35/10кВ. На сегодняшний день модернизированы трансформаторные комплекты №5 и №12 под МРЭК, заменены 6000 метров электросети и 8 колонн.



После глава региона встретился с жителями Шебирского сельского округа, где проживают более 1300 человек. Население на 100% обеспечено газом, водой, электроэнергией.



В селе Шебир интенсивно ведутся работы по благоустройству, например, для комфорта и безопасности сельчан на улицах провели освещение. Кроме того, планируется завершить строительство 1,8 км сельских дорог, а также ремонт дороги на трассе Шебир-Тущыкудык.



Прибывшие на встречу с акимом области жители села затронули вопросы строительства дорог, экологии, повышения качества интернет-соединения.



- На встречах акимов всех уровней с населением часто поднимаются вопросы предоставления коммунальных услуг. На самом деле жителям не интересно, откуда и как поступает газ и вода. Важно, чтобы при открытии крана текла вода, а в доме был газ. За обеспечение перечисленного отвечают местные исполнительные органы и коммунальные предприятия. Население не должно терпеть неудобства из-за не системной работы. Люди должны платить деньги только за полученные услуги. Поэтому необходимо координировать обеспечение обслуживания в соответствии с требованиями потребителя, - сказал Нурлан Ногаев.



В завершение поездки глава региона побывал в Акшымырауском сельском округе и селе Кызан.



Жителей Акшымырау беспокоило окончание строительства трассы Шетпе-Кызан. Также речь шла о капитальном ремонте врачебной амбулатории.



Глава региона Нурлан Ногаев уточнил, что ремонтные работы на трассе планируют завершить до конца 2023 года, а врачебная амбулатория будет полностью отремонтирована. Ответственным специалистам поручено взять на контроль ход проведения ремонтных работ врачебной амбулатории и качество строительства дороги.



В селе Кызан в сфере АПК наблюдается стабильный рост: большая часть населения занимается животноводством.



Всего по итогам 2022 года в области зарегистрировано 565 516 голов скота. Из них 245 160 голов скота зарегистрировано в Мангистауском районе. Всего в области насчитывается 3 331 крестьянское хозяйство, из них 750 - в Мангистауском районе.



Государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется в виде предоставления субсидий и кредитов.



Получить микрокредиты на реализацию проектов в сфере агропромышленного комплекса смогли жители сельских населенных пунктов Мангистауского района. На эти цели из бюджета было выделено более 55 млн тенге, профинансировано 10 проектов по развитию сельского хозяйства.



Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что в развитии сельского хозяйства региона применяются инновационные методы, оказывается всесторонняя поддержка от государства.



- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развивать село и объявил старт запуску программы «Ауыл аманаты». Это позволит начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развивать производство, тем самым обеспечив себя стабильным доходом. При наличии желания со стороны населения государство готово оказать поддержку через льготное кредитование под 2,5 процента, - сказал Нурлан Ногаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.