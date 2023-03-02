Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.11 KZT
  • €1 = 470.41 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 216

В прошлом году в Мангистауском районе профинансировали 10 проектов в сфере сельского хозяйства на сумму более 55 млн тенге

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев 1 марта во время рабочей поездки в Мангистауский район посетил сельские округа Тущыкудык, Шебир, Акшымырау, Кызан, где провел встречу с населением, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Первой локацией в рабочем графике главы региона стало село Тущыкудык, в котором проживают более двух тысяч человек. Село имеет в своем активе множество накопленных вопросов, связанных с отсутствием дорожного покрытия, дефицитом врачей и нехватки рабочих мест.

Что касается водообеспечения, то с 2014 года по программе «Ақбұлақ» питьевую воду в дома сельчан подают по внутрипоселковому трубопроводу.

В селе Тущыкудук проложена электрическая сеть 35/10кВ. На сегодняшний день модернизированы трансформаторные комплекты №5 и №12 под МРЭК, заменены 6000 метров электросети и 8 колонн.

После глава региона встретился с жителями Шебирского сельского округа, где проживают более 1300 человек. Население на 100% обеспечено газом, водой, электроэнергией.

В селе Шебир интенсивно ведутся работы по благоустройству, например, для комфорта и безопасности сельчан на улицах провели освещение. Кроме того, планируется завершить строительство 1,8 км сельских дорог, а также ремонт дороги на трассе Шебир-Тущыкудык.

Прибывшие на встречу с акимом области жители села затронули вопросы строительства дорог, экологии, повышения качества интернет-соединения.

- На встречах акимов всех уровней с населением часто поднимаются вопросы предоставления коммунальных услуг. На самом деле жителям не интересно, откуда и как поступает газ и вода. Важно, чтобы при открытии крана текла вода, а в доме был газ. За обеспечение перечисленного отвечают местные исполнительные органы и коммунальные предприятия. Население не должно терпеть неудобства из-за не системной работы. Люди должны платить деньги только за полученные услуги. Поэтому необходимо координировать обеспечение обслуживания в соответствии с требованиями потребителя, - сказал Нурлан Ногаев.

В завершение поездки глава региона побывал в Акшымырауском сельском округе и селе Кызан.

Жителей Акшымырау беспокоило окончание строительства трассы Шетпе-Кызан. Также речь шла о капитальном ремонте врачебной амбулатории.

Глава региона Нурлан Ногаев уточнил, что ремонтные работы на трассе планируют завершить до конца 2023 года, а врачебная амбулатория будет полностью отремонтирована. Ответственным специалистам поручено взять на контроль ход проведения ремонтных работ врачебной амбулатории и качество строительства дороги.

В селе Кызан в сфере АПК наблюдается стабильный рост: большая часть населения занимается животноводством.

Всего по итогам 2022 года в области зарегистрировано 565 516 голов скота. Из них 245 160 голов скота зарегистрировано в Мангистауском районе. Всего в области насчитывается 3 331 крестьянское хозяйство, из них 750 - в Мангистауском районе.

Государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется в виде предоставления субсидий и кредитов.

Получить микрокредиты на реализацию проектов в сфере агропромышленного комплекса смогли жители сельских населенных пунктов Мангистауского района. На эти цели из бюджета было выделено более 55 млн тенге, профинансировано 10 проектов по развитию сельского хозяйства.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что в развитии сельского хозяйства региона применяются инновационные методы, оказывается всесторонняя поддержка от государства.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развивать село и объявил старт запуску программы «Ауыл аманаты». Это позволит начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развивать производство, тем самым обеспечив себя стабильным доходом. При наличии желания со стороны населения государство готово оказать поддержку через льготное кредитование под 2,5 процента, - сказал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:00
Судя по ценам на сельхозпродукты "результат очевиден".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика