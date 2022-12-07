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Опубликовано: Сегодня, 18:39

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В Мангистауском районе проводятся работы для устранения дефицита питьевой воды

Сегодня, 7 декабря, на совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева презентовали план социально-экономического развития Мангистауского района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В совещании приняли участие руководители отделов акимата Мангистауского района, члены Общественного совета, депутаты маслихатов, акимы всех сёл района.
Как доложил аким Мангистауского района Галымжан Ниязов, комплексный план состоит из 10 направлений, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам.

По направлениям транспорт и логистика планируется ремонт автомобильной дороги Шетпе-Кызан, строительство автомобильной дороги в микрорайоне Ащыбулак села Шетпе, внутрипоселковой автомобильной дороги Шебир, средний ремонт автомобильной дороги-подъезда к горе Отпан тау.

Для устранения дефицита питьевой воды в соответствии с поручением президента страны ведутся работы по строительству опреснительной установки и водохранилища в пяти населённых пунктах.

- Планы по основным направлениям развития предварительно обсуждались с отраслевыми управлениями, акимами сельских округов. Что касается образования, 19 школам нужны кабинеты труда. Необходимо 17 школьных открытых спортивных площадок, 8 автобусов для перевозки учащихся в школу. А если говорить о строительной отрасли, то в текущем году в село Жынгылды для строительства спортзала было выделено 453,9 млн тг. На данный момент ведутся работы. Кроме того, продолжается реконструкция двухэтажного 26-квартирного малосемейного здания в селе Шетпе, - сказал Галымжан Ниязов.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что в первую очередь необходимо решать проблемы, связанные с созданием новых рабочих мест, дефицита воды, а также вопросы теплоснабжения.

- Проект должен включать в себя развитие социальной и индустриальной инфраструктуры, а также решение наиболее актуальных вопросов Мангистауского района. Общество ждёт конкретных решений касательно ситуации с обеспечением тепла и питьевой воды. Реализация комплексного плана развития района должна улучшить благосостояние и качество жизни населения, - сказал Нурлан Ногаев.
По итогам встречи Нурлан Ногаев одобрил представленный проект комплексного плана и поручил продолжить необходимую работу совместно с соответствующими государственными органами.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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