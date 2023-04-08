Обращение заместителя Генерального Прокурора Жандоса Умиралиева в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре»

Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях.



Обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан - наши основные приоритеты.



Поэтому вновь обращаем внимание на необходимость соблюдения норм Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и недопустимость их нарушения.



Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.



При несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры.



Так, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.



За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.



В этой связи Генеральная прокуратура призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним.