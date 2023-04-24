В Мангистау начался прием документов в Академию государственного управления при Президенте РК

По словам спикера, документы будут приниматься с 3 апреля по 29 июня в онлайн формате в информационной системе Академии.



- Документы принимаются в онлайн формате в специальной информационной системе Академии. Первый этап конкурсного отбора проводится онлайн, а заключительный - в офлайн формате. Подготовка государственных служащих в Академии осуществляется по шести программам магистратуры и трем программам докторантуры. Кроме того, наряду с основной профессиональной деятельностью предусмотрены две модульные программы, которые можно изучать, - говорит Айгуль Демеуова.



В этом году на подготовку государственных служащих выделено 120 грантов по магистратуре, 12 грантов по докторантуре. Для обучения по государственному заказу по магистерским образовательным программам необходимо иметь стаж работы на государственной службе не менее двух лет. А для поступления на грант по докторским программам требуется пятилетний стаж работы.



Кроме того, глава филиала Академии рассказал об изменениях в правилах приема на обучение.



- Продлен срок обучения по программе «Международные отношения» до двух лет. Для программ докторантуры увеличено требование по стажу работы с трех до пяти лет, - говорит Айгуль Демеуова.



Если направление было подписано руководителем в прошлом году, в этом году кандидаты должны зарегистрировать подписанное направление в системе при подаче документов.



Стоит отметить, что с этого года принцип модульного обучения в магистратуре предназначен только для лиц, не являющихся государственными служащими, то есть для представителей квазигосударственного и частного секторов.