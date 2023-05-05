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Опубликовано: Сегодня, 16:00

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Молодежь села Сарга посадила 500 деревьев

Молодежь села Сарга Бейнеуского района восстановила старый парк, высадив в нем 500 саженцев, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Выпускники, окончившие школу им.А.Жангельдина в селе Сарга 10 лет назад, посадили деревья в старом парке, заброшенном со времен советской власти.

Был проведен новый водопровод, начаты поливочные работы. В мероприятиях приняли участие депутаты области, избранные жителями аула, а также госслужащие сельского акимата, которые помогли с ограждением парка и необходимой техникой.

Кроме того, акиматом села Сарга с привлечением коммунальных работников, труд которых был оплачен, было высажено 80 деревьев в качестве защиты от пыльных бурь.

- Экологическая обстановка нашего села не самая лучшая. Зима - холодная, лето - жаркое и пыльное. Если в ауле дует ветер, то обязательно поднимается пыль. В последние годы она усилилась из-за засухи. Поэтому мы решили высадить деревья на юго-восточной стороне села. Что касается парка, то это инициатива сельской молодежи. Своими силами они посадили 500 деревьев для  озеленения центра села. Добрые дела по улучшению экологической обстановки села Сарга будут продолжены, - заверил аким села Сарга Турлан Емил.




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Молодежь села Сарга посадила 500 деревьев


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