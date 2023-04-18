Мунайлинцы начали акцию по посадке саженцев

С девизом «Чистота аула – общая для всех», порядка 30 жителей, проявив высокую активность, высадили саженцы на улицах села.- Вместе с жителями провели субботник. Посадка деревьев – традиция, перешедшая от наших предков. Саженцы приобрели на собственные средства. Посаженные сегодня молодые саженцы завтра превратятся в большие деревья, которые будут украшать наш населённый пункт. Наряду с этим провели уборку территорий от мусора. Эстафету передадим другим аулам, - поделился житель села Нурлан Тилеуов.Аким села Айдос Мейрамулы выразил благодарность землякам за заботу о своем родном ауле.Напомним, акция в Мунайлинском районе по благоустройству начата 15 марта и продлится по 30 апреля.