Морские ворота Казахстана: порты Актау и Курык включены в состав специальной экономической зоны «Морпорт Актау»

Фото пресс-службы акима МО
Присоединение портов к экономической зоне оказывает существенное социально-экономическое влияние на регион и не только делает область благоприятной площадкой для привлечения инвестиций, но и способствует созданию одного из крупнейших международных транспортных коридоров с привлечением лучших логистических компаний мира.
Порт Актау, расположен на северо-восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров. Он является гаванью для перевозки сухих грузов, нефти и сырых нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг, а также в Азербайджан, Иран, Туркменистан, Россию.
В порту Актау функционируют 6 нефтяных причалов годовой мощностью 12 миллионов тонн. Доля перевозок порта Актау составляет 40% от общего объема перевозок на Каспийском море.
Казахстан стал узлом международных транспортных коридоров через порт Актау.
- Включение АО «НК «Актауский морской торговый порт» в состав СЭЗ «Морпорт Актау» стало логичным итогом ряда инициатив и мероприятий, которые поддержаны и совместно реализованы подразделениями Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, акимата Мангистауской области и порта Актау. Кроме того, в состав территории СЭЗ включено обособленное подразделение порта Актау - грузовой район «Баутино», расположенный в 150 километрах от города Актау, - проинформировал председатель правления морского торгового порта Актау Абай Туркпенбаев.
Что касается порта Курык, то там работают четыре причала. Два из них предназначены для погрузки на паром грузов, прибывших по железной дороге, а два других - для разгрузки. Ведутся работы по развитию деятельности порта и строительству ещё одной гавани для дальнейшего увеличения грузоперевозок. Через него будут перевозиться тяжеловесные грузы и контейнеры. Также с 2024 года планируется приём казахстанских паромов. Это, в свою очередь, послужит толчком к открытию новых маршрутов с двумя портами России и Ирана.
В связи с текущей геополитической ситуацией в порту Курык увеличились грузоперевозки. Так, с начала 2023 года через порт перевезено более 550 тысяч тонн грузов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Через порт Курык в Баку экспортируется нефть, металлы, химическая продукция. Некоторые грузы отправляются в Европу, дальше по Чёрному морю. Кроме того, продукция Италии, России и Беларуси транспортируется в другие регионы нашей страны, - говорит директор порта Курык Серик Ахметов.
В заключение можно отметить, что преимущества, предоставляемые в рамках СЭЗ «Морпорт Актау» будут способствовать реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие портов, в том числе строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и полное оснащение портов современной перегрузочной техникой.
Кроме того, предоставляемые налоговые преференции позволят модернизировать портовую инфраструктуру и эффективно привлекать инвесторов для дальнейшего развития портов.
Порт Актау, расположен на северо-восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров. Он является гаванью для перевозки сухих грузов, нефти и сырых нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг, а также в Азербайджан, Иран, Туркменистан, Россию.
В порту Актау функционируют 6 нефтяных причалов годовой мощностью 12 миллионов тонн. Доля перевозок порта Актау составляет 40% от общего объема перевозок на Каспийском море.
Казахстан стал узлом международных транспортных коридоров через порт Актау.
- Включение АО «НК «Актауский морской торговый порт» в состав СЭЗ «Морпорт Актау» стало логичным итогом ряда инициатив и мероприятий, которые поддержаны и совместно реализованы подразделениями Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, акимата Мангистауской области и порта Актау. Кроме того, в состав территории СЭЗ включено обособленное подразделение порта Актау - грузовой район «Баутино», расположенный в 150 километрах от города Актау, - проинформировал председатель правления морского торгового порта Актау Абай Туркпенбаев.
Что касается порта Курык, то там работают четыре причала. Два из них предназначены для погрузки на паром грузов, прибывших по железной дороге, а два других - для разгрузки. Ведутся работы по развитию деятельности порта и строительству ещё одной гавани для дальнейшего увеличения грузоперевозок. Через него будут перевозиться тяжеловесные грузы и контейнеры. Также с 2024 года планируется приём казахстанских паромов. Это, в свою очередь, послужит толчком к открытию новых маршрутов с двумя портами России и Ирана.
В связи с текущей геополитической ситуацией в порту Курык увеличились грузоперевозки. Так, с начала 2023 года через порт перевезено более 550 тысяч тонн грузов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Через порт Курык в Баку экспортируется нефть, металлы, химическая продукция. Некоторые грузы отправляются в Европу, дальше по Чёрному морю. Кроме того, продукция Италии, России и Беларуси транспортируется в другие регионы нашей страны, - говорит директор порта Курык Серик Ахметов.
В заключение можно отметить, что преимущества, предоставляемые в рамках СЭЗ «Морпорт Актау» будут способствовать реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие портов, в том числе строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и полное оснащение портов современной перегрузочной техникой.
Кроме того, предоставляемые налоговые преференции позволят модернизировать портовую инфраструктуру и эффективно привлекать инвесторов для дальнейшего развития портов.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Оставьте свой комментарий первым.