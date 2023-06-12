Морские ворота Казахстана: порты Актау и Курык включены в состав специальной экономической зоны «Морпорт Актау»

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Присоединение портов к экономической зоне оказывает существенное социально-экономическое влияние на регион и не только делает область благоприятной площадкой для привлечения инвестиций, но и способствует созданию одного из крупнейших международных транспортных коридоров с привлечением лучших логистических компаний мира.Порт Актау, расположен на северо-восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров. Он является гаванью для перевозки сухих грузов, нефти и сырых нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг, а также в Азербайджан, Иран, Туркменистан, Россию.В порту Актау функционируют 6 нефтяных причалов годовой мощностью 12 миллионов тонн. Доля перевозок порта Актау составляет 40% от общего объема перевозок на Каспийском море.Казахстан стал узлом международных транспортных коридоров через порт Актау.- Включение АО «НК «Актауский морской торговый порт» в состав СЭЗ «Морпорт Актау» стало логичным итогом ряда инициатив и мероприятий, которые поддержаны и совместно реализованы подразделениями Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, акимата Мангистауской области и порта Актау. Кроме того, в состав территории СЭЗ включено обособленное подразделение порта Актау - грузовой район «Баутино», расположенный в 150 километрах от города Актау, - проинформировал председатель правления морского торгового порта Актау Абай Туркпенбаев.Что касается порта Курык, то там работают четыре причала. Два из них предназначены для погрузки на паром грузов, прибывших по железной дороге, а два других - для разгрузки. Ведутся работы по развитию деятельности порта и строительству ещё одной гавани для дальнейшего увеличения грузоперевозок. Через него будут перевозиться тяжеловесные грузы и контейнеры. Также с 2024 года планируется приём казахстанских паромов. Это, в свою очередь, послужит толчком к открытию новых маршрутов с двумя портами России и Ирана.В связи с текущей геополитической ситуацией в порту Курык увеличились грузоперевозки. Так, с начала 2023 года через порт перевезено более 550 тысяч тонн грузов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.- Через порт Курык в Баку экспортируется нефть, металлы, химическая продукция. Некоторые грузы отправляются в Европу, дальше по Чёрному морю. Кроме того, продукция Италии, России и Беларуси транспортируется в другие регионы нашей страны, - говорит директор порта Курык Серик Ахметов.В заключение можно отметить, что преимущества, предоставляемые в рамках СЭЗ «Морпорт Актау» будут способствовать реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие портов, в том числе строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и полное оснащение портов современной перегрузочной техникой.Кроме того, предоставляемые налоговые преференции позволят модернизировать портовую инфраструктуру и эффективно привлекать инвесторов для дальнейшего развития портов.