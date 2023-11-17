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Опубликовано: Сегодня, 11:38

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В Тупкараганском районе в ряде образовательных учреждений открыты кабинеты STEM

В школе-гимназии имени Ж. Мынбаева и школе-лицее имени М. Горького, расположенных в селе Баутино Тупкараганского района, открыты кабинеты STEM, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Кабинеты введены в эксплуатацию в рамках спонсорских и благотворительных проектов компании NCOC. В церемонии открытия приняли участие аким района Рахат Елтизаров, руководитель Актауского офиса компании NCOC Арман Жанахмет, Почетный гражданин Тупкараганского района, учитель-ветеран Гульсим Рамашева, учителя и ученики школы.

В Тупкараганском районе в ряде образовательных учреждений открыты кабинеты STEM


STEM, который включает в себя комплексный подход к обучению науке, технологиям и инженерии, был включен для создания увлекательного и целостного опыта обучения.

В Тупкараганском районе в ряде образовательных учреждений открыты кабинеты STEM


На торжественном мероприятии Рахат Елтизаров отметил, что эта инициатива способствует более глубокому изучению технических дисциплин, позволяя учащимся осваивать несколько предметов одновременно, и пожелал успехов в учебе.

В Тупкараганском районе в ряде образовательных учреждений открыты кабинеты STEM



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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