В Тупкараганском районе в ряде образовательных учреждений открыты кабинеты STEM

Кабинеты введены в эксплуатацию в рамках спонсорских и благотворительных проектов компании NCOC. В церемонии открытия приняли участие аким района Рахат Елтизаров, руководитель Актауского офиса компании NCOC Арман Жанахмет, Почетный гражданин Тупкараганского района, учитель-ветеран Гульсим Рамашева, учителя и ученики школы.STEM, который включает в себя комплексный подход к обучению науке, технологиям и инженерии, был включен для создания увлекательного и целостного опыта обучения.На торжественном мероприятии Рахат Елтизаров отметил, что эта инициатива способствует более глубокому изучению технических дисциплин, позволяя учащимся осваивать несколько предметов одновременно, и пожелал успехов в учебе.