«За каждой монетой – целая жизнь»: история нумизмата из Актау

Случайности редко бывают случайными. На одной из АГЗС корреспондент Lada.kz познакомилась с жителем Актау, который оказался не только владельцем газозаправочной станции, но и нумизматом с многолетним стажем. В фотоистории Лианы Рязанцевой – увлекательный рассказ о коллекции Жахангира Султанова и его страсти к редким и исторически ценным монетам.

Фото автора

Несмотря на обилие мультимедийных развлечений XXI века, многие продолжают собирать монеты, марки, драгоценные камни, антиквариат и другие коллекционные предметы. В Мангистауской области тоже живут люди, увлечённые сбором редких предметов. Некоторые коллекции обладают высокой ценностью, ведь их экземпляры хранят значительную историческую и культурную память.

Для нумизмата Жахангира Султанова это не просто хобби – это дело всей жизни – поиск уникальной, заветной монеты, которой он готов уделять много времени.

Мужчина начал заниматься нумизматикой, когда ему было 13 лет. Он помнит и хранит свою первую монету.

Моя первая монета – рубль Ленина с тиражом в несколько миллиардов – казалась мне невероятно ценной, только из-за размера. Я думал, что она должна стоить больше обычной монеты. И до сих пор она у меня хранится, я ее не продал и не обменял, - сказал нумизмат.

По словам Жахангира Султанова, в монетах его привлекает нечто большее, чем просто металл или форма. Каждая для него – маленькая история, которую можно «прочитать» через её аверс и реверс.

Его завораживает рельеф, портреты правителей, юбилейные символы, старинные узоры и детали, каждая линия которых рассказывает о прошлом. Он отмечает, что, занимаясь российскими монетами, особенно периода Российской империи, ощущаешь связь с историей, с эпохами правления Николая II, Александра III или Екатерины II.

Каждая монета уникальна: кто-то видит в ней просто предмет коллекционирования, а для Жахангира это целый мир, который захватывает с головой и увлекает, словно воронка, затягивающая всё внимание.

Сегодня мне 36 лет, а нумизматикой я занимаюсь уже 23 года. За это время я понял, что ценные монеты – это не только золотые. Есть серебряные или даже медные экземпляры, которые могут стоить дороже драгоценных металлов. Для меня настоящая ценность – это история, которую хранит монета. Например, рубль Елизаветы. Он не самый дорогой на рынке, но для меня он бесценен. Когда держишь его в руках, понимаешь, что держишь кусочек прошлого, который прошёл сквозь века, - рассказывает Жахангир Султанов.

Нумизмат признался, что одна монета вызывает у него настоящую бурю эмоций.

Однажды я хотел купить редкую монету, продавец выставил её значительно дешевле рыночной цены, так как не знал её реальной ценности. Человек сказал, что она ему осталось в наследство от бабушки и дедушки. Монета была оригинальной, подлинной. Мы договорились о сумме, он пообещал перезвонить вечером, но так и не позвонил. Когда я сам связался с ним, он сказал, что передумал продавать, потому что понял, что монета стоит дороже. Несмотря на то, что я предложил ему назвать сумму, за которую он готов ее продать, человек все равно отказался. Позже выяснилось, что он продал её моему знакомому нумизмату. Тот позвонил мне и сказал, что есть предложение по этой монете. Я сразу попросил его купить её для меня. В итоге я приобрёл монету через знакомого, доплатив ему небольшую сумму за помощь. Так получилось, что сначала мне отказали в покупке, но в итоге монета всё равно оказалась у меня, - поделился он.

По словам Жахангира Султанова, раньше нумизматические материалы приходилось покупать в поездках по России.

Я часто бывал в Уральске, работал в Аксае и ездил в Россию. Покупал то, что было по карману: в Саратове, Рязани находили интересные экземпляры. После 2015-2016 годов появились каталоги, интернет-магазины и реестры, и основная часть покупок ушла в онлайн. Среди коллекционеров нормально меняться монетами, иногда с доплатой – бартер у нас обычное дело. Сейчас около 80% сделок проходит через интернет. Конечно, мошенников стало больше, это нужно учитывать, но иначе сегодня никак. Такое хобби требует терпения, кто-то продолжает собирать, кто-то продаёт коллекции, а кто-то зарабатывает перепродажей. В нумизматике выживает тот, кто готов терпеть и ждать, кто действительно страстно хочет собирать. А кто устает, или материально не готов, или физически не хватает сил, просто продаёт коллекцию. Это особый мир, где настойчивость и любовь к делу решают всё, - рассказал нумизмат.

В Мангистауской области насчитывается около 40 нумизматов. Среди них есть те, кто предпочитает не афишировать своё увлечение, а есть и коллекционеры, которые каждое воскресенье собираются в клубе, чтобы делиться новостями, обсуждать новые выпуски монет и показывать свои коллекции.

Мы обсуждаем новые выпуски монет на самые разные темы, общаемся, кто-то что-то покупает, кто-то обменивается экземплярами. Для нас это не просто хобби – это настоящее сообщество, можно сказать, семья. Нумизматикой нельзя заниматься случайно. Нужно искренне любить это дело, чувствовать к нему интерес и уважать других коллекционеров. В Актау нумизматы регулярно собираются каждое воскресенье, и мы стараемся привлекать к этому занятию молодёжь. Для кого-то нумизматика – это хобби, для кого-то инвестиция. И это вполне оправданно: с каждым годом интерес и ценность коллекционных монет растут. Только за последний год золото подорожало почти на 48%, серебро также показало рост. Поэтому нумизматика может быть и увлечением, и способом вложения средств – каждый выбирает для себя сам, - отметил Жахангир Султанов.

Корреспондент побывал на одной из встреч коллекционеров и познакомился со множеством уникальных и интересных коллекций, каждая из которых хранит в себе свою историю и особый характер владельца.

По словам коллекционеров, самые ценные и редкие экземпляры они предпочитают хранить в банковских ячейках, чтобы обеспечить максимальную сохранность и безопасность своих монет.

Жахангир Султанов рассказал, что сейчас найти редкую или ценную монету не так сложно – XXI век, есть интернет, аукционные дома, знакомые и опытные нумизматы. Найти можно практически любой экземпляр.

Но нужно быть очень осторожным, много качественных копий, особенно из Китая. Если есть сомнения, лучше обязательно консультироваться с профессиональными нумизматами. И, конечно, редкие монеты стоят дорого, поэтому без финансов не обойтись. В итоге – найти можно всё, вопрос лишь в внимательности, знаниях и возможностях, - сказал эксперт.

Коллекционер подчеркнул, что нумизматика сегодня активно развивается в Мангистауской области, особенно в Актау и Жанаозене.

Всё больше юных коллекционеров, которые интересуются монетами. Мы стараемся их поддерживать: что-то дарим, что-то отдаём дешевле рыночной цены. Я сам люблю помогать детям и подросткам, потому что помню, как начинал, тогда помощи почти не было. Считаю, что важно поддерживать интерес и давать цель. Нумизматика – хобби непростое, требующее терпения и уважения. С каждым годом юных коллекционеров становится больше, и это радует. В Казахстане многие собирают серебряные, золотые или юбилейные монеты, и интерес к этому хобби продолжает расти, - поделился Жахангир.

Нумизмат рассказал, что среди его коллекции есть монеты, посвящённые Казахстану, Актау, великим личностям, таким как Тарас Шевченко, а также многие другие редкие и ценные экземпляры, каждая из которых хранит частичку истории и культуры.

« Я собираю только то, что мне интересно. Особенно ценны казахстанские монеты и банкноты, мы в пятёрке лучших в мире. У нас красивые орнаменты, сложные водяные знаки, которые почти невозможно подделать. Казахстан использует уникальный металл тантал, иногда в комбинации с серебром или золотом, что делает монеты красивыми и очень надёжными. Казахстанские монеты становятся всё дороже: тиражи небольшие – от 1000 до 10 000 экземпляров, поэтому их активно покупают коллекционеры и за границей, в России и Европе, в том числе наши земляки, переехавшие за рубеж » .

Эксперт рассказал, с какими сложностями сталкиваются коллекционеры нашем регионе.

Иногда боишься за посылку. Бывают случаи, когда её вскрывают и вытаскивают содержимое. Даже если ничего не пропадает, остаётся это неприятное чувство, будто тебя обыскивают, очень унизительно. Ещё одна проблема – завышенные цены. С Нацбанком тоже сложности, они работают только через EMS, хотя на сайте указана возможность самовывоза, но она не работает, а посылки через EMS стоят дорого. Иногда складывается ощущение сговора, - поделился он.

Коллекционер рассказал, что способы хранения монет могут быть разными. Кто-то ограничивается обычными альбомами, а настоящие профессионалы используют «мюнцкабинет» – специальный шкафчик с защитной средой из ценных пород дерева, чтобы сохранить монеты от окисления, царапин и любых повреждений, сохраняя идеальное состояние.

Нумизмат поделился своими ощущениями, которые он испытывает при приобретении каждой новой монеты.

Когда коллекционер ставит перед собой цель и отправляется на поиски конкретной монеты, это как настоящее приключение. Каждый экземпляр особенный – рельефные, красивые, редкие монеты, которые стоят немалых денег. И вот, наконец, после долгого поиска она оказывается в твоих руках. Сердце замирает, появляется чувство глубокой радости и облегчения: погоня за этой мечтой закончена. Наступает мгновение успокоения, внутреннего удовлетворения, когда понимаешь, что цель достигнута. Но радость кратковременна: у коллекционера никогда не заканчиваются новые желания. Как только одна заветная монета найдена, взгляд сразу устремляется к следующей цели. Иногда удача улыбается – монета появляется прямо в родном городе или на знакомой площадке, но не всегда финансы позволяют взять всё, что хочется. И всё же стремление к лучшему, к редкому экземпляру, остаётся, - подчеркнул Жахангир Султанов.

Для коллекционера, по словам Жахангира, каждая новая находка – это маленькая победа, момент счастья, «настоящий кайф».

Это хобби требует терпения и страсти, но именно в этом вся магия: каждая монета — как заветная мечта, которую удалось поймать. Финансовые ограничения и редкость монет делают этот процесс ещё более захватывающим и сложным. Нумизматика изменила мою жизнь в лучшую сторону. Бывает, конечно, что психуешь, нервничаешь, сталкиваешься с обманом или трудностями, но всё равно важно помнить о своей цели. И когда находишь заветную монету, приобретаешь её и аккуратно помещаешь в альбом или в «мюнцкабинет», это особенное чувство. Как говорят нумизматы, «закрыл дырочку» в коллекции и жизнь будто окрашивается яркими красками. Простому человеку это трудно понять, но для коллекционера это настоящий кайф. Научно доказано, что коллекционеры живут дольше, потому что он живёт с мечтой, с ожиданием, с целью. Каждая находка – это маленькая победа, каждый день можно обсуждать монеты в чатах и группах, слушать разные мнения и получать от этого удовольствие. Для других это может показаться странным, но для нас – это смысл жизни, цель и радость, - делится Жахангир.

Пока кто-то мечтает об автомобиле, нумизматы ищу редкую монету, и это делает их жизнь насыщенной и интересной.

Я не представляю свою жизнь без нумизматики, это моё увлечение, моя страсть, моя маленькая вселенная. Да, возможно, коллекционеры кажутся немного «больными» людьми для остальных, но у нас есть мечта и цель. Мы живём этим увлечением, стремимся к редким находкам, радуемся каждой новой монете. Это придаёт смысл, делает жизнь ярче, наполненной. Для нас нумизматика больше, чем хобби, это настоящая страсть и цель, которая вдохновляет каждый день, - отмечает он.

У каждого коллекционера есть мечта – монета, которую он очень хочет найти. У Жахангира Султанова тоже есть заветная мечта – монета, о которой он грезит уже целых 10 лет.

Для меня такой мечтой стала последняя памятная монета «Гангут», выпущенная в период Российской империи, посвящённая Гангутскому сражению. Весит монета 20 граммов. На монете изображён император Пётр I, и она крайне редкая и очень дорогая. Эта монета моя мечта и цель уже больше 10 лет. С каждым годом её цена только растёт, и недавно она появилась на аукционе в Европе. Ради неё я даже продал машину, ведь такие монеты уходят с молотка за 15 000-30 000 долларов. Но, к сожалению, приобрести её не получилось. Но главное не сдаваться. Если у человека есть мечта и цель, рано или поздно он её достигнет. Я уверен, что когда-нибудь эта заветная монета окажется в моей коллекции. Это не просто вещь, это редкий, красивый и исторически значимый экземпляр, о котором мечтает любой коллекционер, - поделился эксперт.

Жахангир Султанов с женой растит двух дочерей и надеется, что его страсть к нумизматике однажды станет частью их жизни.

У меня две дочки – старшей 13 лет, младшей почти три. Они тоже увлекаются разными коллекциями, собирают фишки и крышки, насекомых в эпоксидной смоле. Я считаю, что ребёнок должен сам хотеть заниматься коллекционированием, принуждать нельзя. Когда дети захотят, они смогут продолжить увлечение. Если нет, коллекцию всегда можно продать. Я бы хотел, чтобы часть коллекции осталась в семье, но понимаю, что со временем многое может уйти. Главное, чтобы дети понимали ценность коллекции и при желании могли её сохранить или правильно распорядиться ею, - отметил с улыбкой он.

Новичкам, желающим заняться коллекционированием, Жахангир Султанов советует сразу определиться с направлением и поставить цель – например, собирать монеты определённой серии или эпохи.

Идите к этой цели уверенно, не распыляясь на всё подряд. Помните, что собрать всё невозможно, поэтому терпение и последовательность – главные качества коллекционера. Удачи всем начинающим, - пожелал нумизмат.

Рассказать обо всех коллекционерах региона и их коллекциях в рамках одной статьи просто невозможно. Однако познакомиться с ними и увидеть разнообразные экспонаты – от монет до уникальных исторических находок – можно каждое воскресенье в 12:00 часов в торговом доме «Карагез» (1 микрорайон, здание №12, 2-й этаж).