Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.01.2026, 09:39

«За каждой монетой – целая жизнь»: история нумизмата из Актау

История в фотографиях Лиана Рязанцева

Случайности редко бывают случайными. На одной из АГЗС корреспондент Lada.kz познакомилась с жителем Актау, который оказался не только владельцем газозаправочной станции, но и нумизматом с многолетним стажем. В фотоистории Лианы Рязанцевой  увлекательный рассказ о коллекции Жахангира Султанова и его страсти к редким и исторически ценным монетам.

Фото автора
Фото автора

Несмотря на обилие мультимедийных развлечений XXI века, многие продолжают собирать монеты, марки, драгоценные камни, антиквариат и другие коллекционные предметы. В Мангистауской области тоже живут люди, увлечённые сбором редких предметов. Некоторые коллекции обладают высокой ценностью, ведь их экземпляры хранят значительную историческую и культурную память.

Для нумизмата Жахангира Султанова это не просто хобби  это дело всей жизни  поиск уникальной, заветной монеты, которой он готов уделять много времени.

Мужчина начал заниматься нумизматикой, когда ему было 13 лет. Он помнит и хранит свою первую монету.

Моя первая монета  рубль Ленина с тиражом в несколько миллиардов  казалась мне невероятно ценной, только из-за размера. Я думал, что она должна стоить больше обычной монеты. И до сих пор она у меня хранится, я ее не продал и не обменял, - сказал нумизмат.

По словам Жахангира Султанова, в монетах его привлекает нечто большее, чем просто металл или форма. Каждая для него  маленькая история, которую можно «прочитать» через её аверс и реверс.

Его завораживает рельеф, портреты правителей, юбилейные символы, старинные узоры и детали, каждая линия которых рассказывает о прошлом. Он отмечает, что, занимаясь российскими монетами, особенно периода Российской империи, ощущаешь связь с историей, с эпохами правления Николая II, Александра III или Екатерины II.

Каждая монета уникальна: кто-то видит в ней просто предмет коллекционирования, а для Жахангира это целый мир, который захватывает с головой и увлекает, словно воронка, затягивающая всё внимание.

Сегодня мне 36 лет, а нумизматикой я занимаюсь уже 23 года. За это время я понял, что ценные монеты  это не только золотые. Есть серебряные или даже медные экземпляры, которые могут стоить дороже драгоценных металлов. Для меня настоящая ценность  это история, которую хранит монета. Например, рубль Елизаветы. Он не самый дорогой на рынке, но для меня он бесценен. Когда держишь его в руках, понимаешь, что держишь кусочек прошлого, который прошёл сквозь века, - рассказывает Жахангир Султанов.

Нумизмат признался, что одна монета вызывает у него настоящую бурю эмоций.

Однажды я хотел купить редкую монету, продавец выставил её значительно дешевле рыночной цены, так как не знал её реальной ценности. Человек сказал, что она ему осталось в наследство от бабушки и дедушки. Монета была оригинальной, подлинной. Мы договорились о сумме, он пообещал перезвонить вечером, но так и не позвонил. Когда я сам связался с ним, он сказал, что передумал продавать, потому что понял, что монета стоит дороже. Несмотря на то, что я предложил ему назвать сумму, за которую он готов ее продать, человек все равно отказался. Позже выяснилось, что он продал её моему знакомому нумизмату. Тот позвонил мне и сказал, что есть предложение по этой монете. Я сразу попросил его купить её для меня. В итоге я приобрёл монету через знакомого, доплатив ему небольшую сумму за помощь. Так получилось, что сначала мне отказали в покупке, но в итоге монета всё равно оказалась у меня, - поделился он.

По словам Жахангира Султанова, раньше нумизматические материалы приходилось покупать в поездках по России.

 Я часто бывал в Уральске, работал в Аксае и ездил в Россию. Покупал то, что было по карману: в Саратове, Рязани находили интересные экземпляры. После 2015-2016 годов появились каталоги, интернет-магазины и реестры, и основная часть покупок ушла в онлайн. Среди коллекционеров нормально меняться монетами, иногда с доплатой  бартер у нас обычное дело. Сейчас около 80% сделок проходит через интернет. Конечно, мошенников стало больше, это нужно учитывать, но иначе сегодня никак. Такое хобби требует терпения, кто-то продолжает собирать, кто-то продаёт коллекции, а кто-то зарабатывает перепродажей. В нумизматике выживает тот, кто готов терпеть и ждать, кто действительно страстно хочет собирать. А кто устает, или материально не готов, или физически не хватает сил, просто продаёт коллекцию. Это особый мир, где настойчивость и любовь к делу решают всё, - рассказал нумизмат.  

В Мангистауской области насчитывается около 40 нумизматов. Среди них есть те, кто предпочитает не афишировать своё увлечение, а есть и коллекционеры, которые каждое воскресенье собираются в клубе, чтобы делиться новостями, обсуждать новые выпуски монет и показывать свои коллекции.

Мы обсуждаем новые выпуски монет на самые разные темы, общаемся, кто-то что-то покупает, кто-то обменивается экземплярами. Для нас это не просто хобби  это настоящее сообщество, можно сказать, семья. Нумизматикой нельзя заниматься случайно. Нужно искренне любить это дело, чувствовать к нему интерес и уважать других коллекционеров. В Актау нумизматы регулярно собираются каждое воскресенье, и мы стараемся привлекать к этому занятию молодёжь. Для кого-то нумизматика  это хобби, для кого-то инвестиция. И это вполне оправданно: с каждым годом интерес и ценность коллекционных монет растут. Только за последний год золото подорожало почти на 48%, серебро также показало рост. Поэтому нумизматика может быть и увлечением, и способом вложения средств  каждый выбирает для себя сам, - отметил Жахангир Султанов.

Корреспондент побывал на одной из встреч коллекционеров и познакомился со множеством уникальных и интересных коллекций, каждая из которых хранит в себе свою историю и особый характер владельца.

По словам коллекционеров, самые ценные и редкие экземпляры они предпочитают хранить в банковских ячейках, чтобы обеспечить максимальную сохранность и безопасность своих монет.

Жахангир Султанов рассказал, что сейчас найти редкую или ценную монету не так сложно  XXI век, есть интернет, аукционные дома, знакомые и опытные нумизматы. Найти можно практически любой экземпляр.

Но нужно быть очень осторожным, много качественных копий, особенно из Китая. Если есть сомнения, лучше обязательно консультироваться с профессиональными нумизматами. И, конечно, редкие монеты стоят дорого, поэтому без финансов не обойтись. В итоге  найти можно всё, вопрос лишь в внимательности, знаниях и возможностях, -  сказал эксперт.

Коллекционер подчеркнул, что нумизматика сегодня активно развивается в Мангистауской области, особенно в Актау и Жанаозене.

Всё больше юных коллекционеров, которые интересуются монетами. Мы стараемся их поддерживать: что-то дарим, что-то отдаём дешевле рыночной цены. Я сам люблю помогать детям и подросткам, потому что помню, как начинал, тогда помощи почти не было. Считаю, что важно поддерживать интерес и давать цель. Нумизматика  хобби непростое, требующее терпения и уважения. С каждым годом юных коллекционеров становится больше, и это радует. В Казахстане многие собирают серебряные, золотые или юбилейные монеты, и интерес к этому хобби продолжает расти, - поделился Жахангир.

Нумизмат рассказал, что среди его коллекции есть монеты, посвящённые Казахстану, Актау, великим личностям, таким как Тарас Шевченко, а также многие другие редкие и ценные экземпляры, каждая из которых хранит частичку истории и культуры.

«Я собираю только то, что мне интересно. Особенно ценны казахстанские монеты и банкноты, мы в пятёрке лучших в мире. У нас красивые орнаменты, сложные водяные знаки, которые почти невозможно подделать. Казахстан использует уникальный металл тантал, иногда в комбинации с серебром или золотом, что делает монеты красивыми и очень надёжными. Казахстанские монеты становятся всё дороже: тиражи небольшие  от 1000 до 10 000 экземпляров, поэтому их активно покупают коллекционеры и за границей, в России и Европе, в том числе наши земляки, переехавшие за рубеж».

Эксперт рассказал, с какими сложностями сталкиваются коллекционеры нашем регионе.

Иногда боишься за посылку. Бывают случаи, когда её вскрывают и вытаскивают содержимое. Даже если ничего не пропадает, остаётся это неприятное чувство, будто тебя обыскивают, очень унизительно. Ещё одна проблема  завышенные цены. С Нацбанком тоже сложности, они работают только через EMS, хотя на сайте указана возможность самовывоза, но она не работает, а посылки через EMS стоят дорого. Иногда складывается ощущение сговора, - поделился он.

Коллекционер рассказал, что способы хранения монет могут быть разными. Кто-то ограничивается обычными альбомами, а настоящие профессионалы используют «мюнцкабинет»  специальный шкафчик с защитной средой из ценных пород дерева, чтобы сохранить монеты от окисления, царапин и любых повреждений, сохраняя идеальное состояние.

Нумизмат поделился своими ощущениями, которые он испытывает при приобретении каждой новой монеты.

Когда коллекционер ставит перед собой цель и отправляется на поиски конкретной монеты, это как настоящее приключение. Каждый экземпляр особенный  рельефные, красивые, редкие монеты, которые стоят немалых денег. И вот, наконец, после долгого поиска она оказывается в твоих руках. Сердце замирает, появляется чувство глубокой радости и облегчения: погоня за этой мечтой закончена. Наступает мгновение успокоения, внутреннего удовлетворения, когда понимаешь, что цель достигнута. Но радость кратковременна: у коллекционера никогда не заканчиваются новые желания. Как только одна заветная монета найдена, взгляд сразу устремляется к следующей цели. Иногда удача улыбается  монета появляется прямо в родном городе или на знакомой площадке, но не всегда финансы позволяют взять всё, что хочется. И всё же стремление к лучшему, к редкому экземпляру, остаётся, - подчеркнул Жахангир Султанов.

Для коллекционера, по словам Жахангира, каждая новая находка  это маленькая победа, момент счастья, «настоящий кайф».

Это хобби требует терпения и страсти, но именно в этом вся магия: каждая монета — как заветная мечта, которую удалось поймать. Финансовые ограничения и редкость монет делают этот процесс ещё более захватывающим и сложным. Нумизматика изменила мою жизнь в лучшую сторону. Бывает, конечно, что психуешь, нервничаешь, сталкиваешься с обманом или трудностями, но всё равно важно помнить о своей цели. И когда находишь заветную монету, приобретаешь её и аккуратно помещаешь в альбом или в «мюнцкабинет», это особенное чувство. Как говорят нумизматы, «закрыл дырочку» в коллекции и жизнь будто окрашивается яркими красками. Простому человеку это трудно понять, но для коллекционера это настоящий кайф. Научно доказано, что коллекционеры живут дольше, потому что он живёт с мечтой, с ожиданием, с целью. Каждая находка  это маленькая победа, каждый день можно обсуждать монеты в чатах и группах, слушать разные мнения и получать от этого удовольствие. Для других это может показаться странным, но для нас  это смысл жизни, цель и радость, - делится Жахангир.

Пока кто-то мечтает об автомобиле, нумизматы ищу редкую монету, и это делает их жизнь насыщенной и интересной.

Я не представляю свою жизнь без нумизматики, это моё увлечение, моя страсть, моя маленькая вселенная. Да, возможно, коллекционеры кажутся немного «больными» людьми для остальных, но у нас есть мечта и цель. Мы живём этим увлечением, стремимся к редким находкам, радуемся каждой новой монете. Это придаёт смысл, делает жизнь ярче, наполненной. Для нас нумизматика больше, чем хобби, это настоящая страсть и цель, которая вдохновляет каждый день, - отмечает он.

У каждого коллекционера есть мечта  монета, которую он очень хочет найти. У Жахангира Султанова тоже есть заветная мечта  монета, о которой он грезит уже целых 10 лет.

Для меня такой мечтой стала последняя памятная монета «Гангут», выпущенная в период Российской империи, посвящённая Гангутскому сражению. Весит монета 20 граммов. На монете изображён император Пётр I, и она крайне редкая и очень дорогая. Эта монета моя мечта и цель уже больше 10 лет. С каждым годом её цена только растёт, и недавно она появилась на аукционе в Европе. Ради неё я даже продал машину, ведь такие монеты уходят с молотка за 15 000-30 000 долларов. Но, к сожалению, приобрести её не получилось. Но главное не сдаваться. Если у человека есть мечта и цель, рано или поздно он её достигнет. Я уверен, что когда-нибудь эта заветная монета окажется в моей коллекции. Это не просто вещь, это редкий, красивый и исторически значимый экземпляр, о котором мечтает любой коллекционер, - поделился эксперт.

Жахангир Султанов с женой растит двух дочерей и надеется, что его страсть к нумизматике однажды станет частью их жизни.

У меня две дочки  старшей 13 лет, младшей почти три. Они тоже увлекаются разными коллекциями, собирают фишки и крышки, насекомых в эпоксидной смоле. Я считаю, что ребёнок должен сам хотеть заниматься коллекционированием, принуждать нельзя. Когда дети захотят, они смогут продолжить увлечение. Если нет, коллекцию всегда можно продать. Я бы хотел, чтобы часть коллекции осталась в семье, но понимаю, что со временем многое может уйти. Главное, чтобы дети понимали ценность коллекции и при желании могли её сохранить или правильно распорядиться ею, - отметил с улыбкой он.

Новичкам, желающим заняться коллекционированием, Жахангир Султанов советует сразу определиться с направлением и поставить цель  например, собирать монеты определённой серии или эпохи.

Идите к этой цели уверенно, не распыляясь на всё подряд. Помните, что собрать всё невозможно, поэтому терпение и последовательность  главные качества коллекционера. Удачи всем начинающим, - пожелал нумизмат.

Рассказать обо всех коллекционерах региона и их коллекциях в рамках одной статьи просто невозможно. Однако познакомиться с ними и увидеть разнообразные экспонаты  от монет до уникальных исторических находок  можно каждое воскресенье в 12:00 часов в торговом доме «Карагез» (1 микрорайон, здание №12, 2-й этаж).

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

