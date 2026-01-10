18+
10.01.2026, 09:53

Куклы с характером: как мастерица из Актау продаёт авторские работы по всему миру

История в фотографиях 0 1 758 Наталья Вронская

В мастерской Инны Благовой нет ничего случайного. На полках  искусственный мех, привезённый из Германии, шерсть для валяния, инструменты, разложенные с точностью хирурга. Именно здесь рождаются куклы, которые сложно назвать просто игрушками. Они словно смотрят в ответ, умеют «держать позу» и каждая  со своим настроением и характером. Подробнее  в материале корреспондента Lada.kz.

Фото Инны Благовой
Фото Инны Благовой

Инна Благова  мастер по созданию авторских кукол из Актау. Сегодня её работы покупают коллекционеры из Европы, США, Австралии, Китая и стран Ближнего Востока, включая ОАЭ. При этом путь к международному признанию начался задолго до того, как хендмейд стал трендом.

Ремесло как профессия

Заниматься продажей своих изделий Инна начала ещё в 2012 году. Тогда ручная работа воспринималась скорее как увлечение, чем как полноценный бизнес. Сегодня у мастерицы четыре онлайн-магазина, три из которых работают на зарубежных площадках  Etsy, Million и BearPile. Эти сайты ориентированы на коллекционеров и ценителей авторских работ, а не на массового покупателя.

«Там сразу понятно, кто твой клиент, - рассказывает Инна.  В Казахстане и в целом в нашем регионе таких людей немного. Да и отношение к цене ручной работы здесь и за границей сильно отличается».

Тем не менее, покупатели в Казахстане у неё тоже есть. Но основной спрос по-прежнему формируют зарубежные клиенты. Магазин на Etsy работает уже около пяти лет, ещё несколько  по два–три года. Есть и страница на российской «Ярмарке мастеров», однако после закрытия международных платформ для российских авторов конкуренция там резко выросла.

За границей куклу чаще воспринимают как предмет искусства или коллекционный объект. У нас же её нередко считают игрушкой, отсюда и недоумение по поводу стоимости, - объясняет мастерица.

От первых стежков  к собственному стилю

Шить Инна начала ещё в детстве. В школьные годы она брала в библиотеке книги по мягкой игрушке, пробовала повторять выкройки, переделывала одну и ту же работу по несколько раз. Позже покупала небольшие отрезы меха и шила игрушки для родных и близких.

В её жизни были курсы кройки и шитья, работа художником, вязание, валяние, бисероплетение, плетение корзин из бумаги. Прежде чем найти «своё», Инна попробовала почти все виды рукоделия.

Теперь я понимаю, что перебор занятий был не зря. Ведь здесь недостаточно просто уметь шить. Для создания игрушки необходимы все навыки. Нужно чувствовать форму, цвет, пропорции, уметь передать характер, - говорит она.

Сегодня все образы она придумывает сама: от идеи и эскиза до последнего стежка. Материалы заказывает в основном за рубежом  в Германии, Корее, России, реже в Китае. В Казахстане, по её словам, качественное сырьё для такого уровня работ найти сложно.

Куклы и ремонт квартир

Интересно, что основная профессия Инны никак не связана с куклами. Уже почти 20 лет она занимается ремонтом квартир. Работать маляром начала, когда дочери было всего два года. При этом шить не переставала никогда  делала лоскутные одеяла, одежду для кукол, мягкие игрушки.

Со временем готовых изделий накопилось так много, что муж предложил показать их людям. Так Инна попала в творческое пространство «Ковчег», где познакомилась с Натальей Романовой  человеком, который помог ей поверить в себя. Первая крупная ярмарка стала для неё точкой отсчёта и дала уверенность, что её работы действительно находят отклик.

Реализм и «живые» детали

За годы работы Инна пробовала разные направления  тильды, текстильные куклы, чулочную технику, скульптурный текстиль. Сейчас её главное направление  реалистичные игрушки, максимально похожие на настоящих животных. Именно они пользуются наибольшим спросом у коллекционеров.

Внутри каждой  сложный каркас, позволяющий двигать лапами, головой, хвостом. Используется шерсть, элементы валяния и лепки. Процесс создания многоэтапный и требует высокой точности.

Я не подстраиваюсь под моду и спрос. Мне важно делать то, что откликается мне самой, - признаётся Инна.

Если покупатель заказывает персонажа, она часто создаёт сразу несколько вариантов  чтобы человек мог выбрать именно «своего». Мастерица уверена: каждая кукла обязательно находит хозяина, просто иногда на это нужно время.

Принципиально Инна не работает с маркетплейсами и массовыми заказами. Предложения сшить десятки или сотни одинаковых изделий она сразу отклоняет.

«У меня нет помощников. Если они появятся, это уже будет не ручная работа. Ценность в том, что каждая кукла  уникальна».

Серии, выставки и планы

Особое место в её творчестве занимает серия новогодних персонажей  символов года. Крыса, дракон, змея и другие животные выполнены в едином стиле. У Инны есть коллекционеры, которые каждый год покупают новую работу, собирая полную серию.

Раньше в регионе регулярно проходили крупные выставки мастеров, но со временем они сошли на нет. Высокая аренда, отъезд организаторов и разобщённость сообщества сделали своё дело. Сейчас Инна общается с мастерами из других стран и получает приглашения на международные выставки, однако участие в них требует серьёзной подготовки.

В планах  создание творческой студии для взрослых. Несколько женщин из Акшукура и Жанаозена уже проявили интерес к такому пространству.

Есть у её кукол и маленький секрет: в каждой обязательно есть сердце. Раньше Инна лепила его из полимерной глины, сейчас использует готовые, но вкладывает их неизменно.

Возможно, именно поэтому они выглядят как живые, - улыбается мастерица.

Пока же Инна Благова продолжает делать то, что умеет лучше всего: создавать куклы с характером, которые находят своих людей и уезжают в самые разные уголки мира, сохраняя тепло рук своего автора.

