Куклы с характером: как мастерица из Актау продаёт авторские работы по всему миру

В мастерской Инны Благовой нет ничего случайного. На полках – искусственный мех, привезённый из Германии, шерсть для валяния, инструменты, разложенные с точностью хирурга. Именно здесь рождаются куклы, которые сложно назвать просто игрушками. Они словно смотрят в ответ, умеют «держать позу» и каждая – со своим настроением и характером. Подробнее – в материале корреспондента Lada.kz .

Фото Инны Благовой

Инна Благова – мастер по созданию авторских кукол из Актау. Сегодня её работы покупают коллекционеры из Европы, США, Австралии, Китая и стран Ближнего Востока, включая ОАЭ. При этом путь к международному признанию начался задолго до того, как хендмейд стал трендом.

Ремесло как профессия

Заниматься продажей своих изделий Инна начала ещё в 2012 году. Тогда ручная работа воспринималась скорее как увлечение, чем как полноценный бизнес. Сегодня у мастерицы четыре онлайн-магазина, три из которых работают на зарубежных площадках – Etsy, Million и BearPile. Эти сайты ориентированы на коллекционеров и ценителей авторских работ, а не на массового покупателя.

«Там сразу понятно, кто твой клиент, - рассказывает Инна. – В Казахстане и в целом в нашем регионе таких людей немного. Да и отношение к цене ручной работы здесь и за границей сильно отличается».

Тем не менее, покупатели в Казахстане у неё тоже есть. Но основной спрос по-прежнему формируют зарубежные клиенты. Магазин на Etsy работает уже около пяти лет, ещё несколько – по два–три года. Есть и страница на российской «Ярмарке мастеров», однако после закрытия международных платформ для российских авторов конкуренция там резко выросла.

За границей куклу чаще воспринимают как предмет искусства или коллекционный объект. У нас же её нередко считают игрушкой, отсюда и недоумение по поводу стоимости, - объясняет мастерица.

От первых стежков – к собственному стилю

Шить Инна начала ещё в детстве. В школьные годы она брала в библиотеке книги по мягкой игрушке, пробовала повторять выкройки, переделывала одну и ту же работу по несколько раз. Позже покупала небольшие отрезы меха и шила игрушки для родных и близких.

В её жизни были курсы кройки и шитья, работа художником, вязание, валяние, бисероплетение, плетение корзин из бумаги. Прежде чем найти «своё», Инна попробовала почти все виды рукоделия.

Теперь я понимаю, что перебор занятий был не зря. Ведь здесь недостаточно просто уметь шить. Для создания игрушки необходимы все навыки. Нужно чувствовать форму, цвет, пропорции, уметь передать характер, - говорит она.

Сегодня все образы она придумывает сама: от идеи и эскиза до последнего стежка. Материалы заказывает в основном за рубежом – в Германии, Корее, России, реже в Китае. В Казахстане, по её словам, качественное сырьё для такого уровня работ найти сложно.

Куклы и ремонт квартир

Интересно, что основная профессия Инны никак не связана с куклами. Уже почти 20 лет она занимается ремонтом квартир. Работать маляром начала, когда дочери было всего два года. При этом шить не переставала никогда – делала лоскутные одеяла, одежду для кукол, мягкие игрушки.

Со временем готовых изделий накопилось так много, что муж предложил показать их людям. Так Инна попала в творческое пространство «Ковчег», где познакомилась с Натальей Романовой – человеком, который помог ей поверить в себя. Первая крупная ярмарка стала для неё точкой отсчёта и дала уверенность, что её работы действительно находят отклик.

Реализм и «живые» детали

За годы работы Инна пробовала разные направления – тильды, текстильные куклы, чулочную технику, скульптурный текстиль. Сейчас её главное направление – реалистичные игрушки, максимально похожие на настоящих животных. Именно они пользуются наибольшим спросом у коллекционеров.

Внутри каждой – сложный каркас, позволяющий двигать лапами, головой, хвостом. Используется шерсть, элементы валяния и лепки. Процесс создания многоэтапный и требует высокой точности.

Я не подстраиваюсь под моду и спрос. Мне важно делать то, что откликается мне самой, - признаётся Инна.

Если покупатель заказывает персонажа, она часто создаёт сразу несколько вариантов – чтобы человек мог выбрать именно «своего». Мастерица уверена: каждая кукла обязательно находит хозяина, просто иногда на это нужно время.

Принципиально Инна не работает с маркетплейсами и массовыми заказами. Предложения сшить десятки или сотни одинаковых изделий она сразу отклоняет.

«У меня нет помощников. Если они появятся, это уже будет не ручная работа. Ценность в том, что каждая кукла – уникальна».

Серии, выставки и планы

Особое место в её творчестве занимает серия новогодних персонажей – символов года. Крыса, дракон, змея и другие животные выполнены в едином стиле. У Инны есть коллекционеры, которые каждый год покупают новую работу, собирая полную серию.

Раньше в регионе регулярно проходили крупные выставки мастеров, но со временем они сошли на нет. Высокая аренда, отъезд организаторов и разобщённость сообщества сделали своё дело. Сейчас Инна общается с мастерами из других стран и получает приглашения на международные выставки, однако участие в них требует серьёзной подготовки.

В планах – создание творческой студии для взрослых. Несколько женщин из Акшукура и Жанаозена уже проявили интерес к такому пространству.

Есть у её кукол и маленький секрет: в каждой обязательно есть сердце. Раньше Инна лепила его из полимерной глины, сейчас использует готовые, но вкладывает их неизменно.

Возможно, именно поэтому они выглядят как живые, - улыбается мастерица.

Пока же Инна Благова продолжает делать то, что умеет лучше всего: создавать куклы с характером, которые находят своих людей и уезжают в самые разные уголки мира, сохраняя тепло рук своего автора.