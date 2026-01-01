С 1 января иностранцам больше не будут выдавать ИИН – заявление посольства Казахстана в России

С 1 января 2026 года иностранные граждане больше не смогут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) через казахстанские загранучреждения. Об этом сегодня сообщило Посольство Казахстана в России в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства, сообщает Lada.kz.

Фото: gov4c.kz

Пилотный проект завершен

Согласно информации посольства, действующий пилотный проект по выдаче ИИН иностранным гражданам завершается 31 декабря 2025 года. После этой даты загранучреждения РК прекращают выдачу ИИН. Ранее процедура позволяла иностранцам получать ИИН через ЦОНы и консульские отделы, что облегчало доступ к государственным услугам на территории Казахстана.

Переход на цифровой формат: eResidency

Вместо старой процедуры иностранные граждане теперь могут воспользоваться программой eResidency, запущенной уполномоченными государственными органами Казахстана. Эта инициатива позволяет получать государственные услуги полностью онлайн, без необходимости посещения страны.

Посольство подчеркивает, что eResidency открывает ряд возможностей для иностранных граждан:

Получение цифровой ID-карты с индивидуальным идентификационным номером (ИИН).

Доступ к фондовым рынкам, криптовалютным биржам и eSIM с казахстанским номером.

Оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП) и страховых услуг.

Открытие банковских счетов онлайн и использование казахстанских банковских карт.

Получение налогового резидентства и интеграция со всеми платежными сервисами страны.

Как получить ИИН через eResidency

Посольство Казахстана в РФ рекомендует всем иностранцам, желающим получить ИИН, обращаться на официальный портал программы: https://eresidency.gov.kz. На сайте подробно изложены все шаги регистрации, оформления цифровой ID-карты и подключения к онлайн-сервисам.

Итог

С 2026 года традиционная процедура выдачи ИИН через консульства заменяется полностью цифровым форматом. Это решение направлено на упрощение доступа иностранцев к казахстанским услугам и бизнес-возможностям, а также на интеграцию иностранных граждан в цифровую экономику страны.