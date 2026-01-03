От 35 000 до 786 000 тенге: новые цифры транспортного налога в Казахстане

В 2026 году казахстанцы будут платить транспортный налог за 2025 год по старым правилам. При этом с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, который изменяет ставки налога, вводит скидки для старых автомобилей и отменяет повышенный налог для некоторых транспортных средств. Однако обновленные правила будут применяться только при расчёте налога за 2026 год, который автовладельцы уплатят в 2027 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Kolesa.kz

1. Важные моменты для автовладельцев

С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, вносящий изменения в тарифы транспортного налога. В 2026 году налог за 2025 год платится по старым правилам. Суммы варьируются от 35 388 до 460 044 тенге для обычных автомобилей и до 786 400 тенге для некоторых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3 000 куб. см. Новые правила расчёта налога будут действовать только при оплате налога в 2027 году за 2026 год.

2. Скидки и отмены в новом Налоговом кодексе

С начала 2026 года в кодекс введены следующие изменения:

Скидки для старых автомобилей: Автомобили от 10 до 20 лет – применяется коэффициент 0,7. Автомобили старше 20 лет – коэффициент 0,5.

Отмена повышенного налога на некоторые транспортные средства: Ранее повышенный налог применялся к легковым автомобилям с объёмом двигателя более 3 литров, произведённым или ввезённым в Казахстан после 31 декабря 2013 года.



Эти изменения вступают в силу, но фактическая уплата налога за 2025 год по ним пока не производится.

3. Ставки налога за 2025 год (уплата в 2026 году)

До 1 апреля 2026 года автовладельцы должны уплатить налог за прошлый год. Суммы рассчитываются по статье 492 Налогового кодекса редакции 2025 года с учётом МРП за 2025 год, равного 3 932 тенге.

3.1 Обычные автомобили

Объём двигателя до 3 литров – налог составляет от 1 до 9 МРП, что соответствует сумме от 3 932 до 35 388 тенге .

Объём двигателя от 3 до 4 литров – налог равен 15 МРП, или 58 980 тенге .

Объём двигателя 4 литра и более – налог составляет 117 МРП, или 460 044 тенге.

3.2 Повышенный налог на крупные автомобили

Для автомобилей с объёмом двигателя более 3 000 куб. см, подпадающих под старые правила, действуют повышенные ставки (пункт 2 статьи 492 НК редакции 2025 года):

Свыше 3 000 до 3 200 куб. см – 35 МРП, или 137 620 тенге .

Свыше 3 200 до 3 500 куб. см – 46 МРП, или 180 872 тенге .

Свыше 3 500 до 4 000 куб. см – 66 МРП, или 259 512 тенге .

Свыше 4 000 до 5 000 куб. см – 130 МРП, или 511 160 тенге .

Свыше 5 000 куб. см – 200 МРП, или 786 400 тенге.

Эти ставки действуют только для налога за 2025 год, который уплачивается в 2026 году. По новым правилам такие повышенные ставки уже не будут применяться.

4. Сроки и порядок уплаты

Срок оплаты: до 1 апреля 2026 года. Места и способы оплаты: через банки, онлайн-сервисы и мобильные приложения. Штрафы за просрочку: при несвоевременной уплате начисляются штраф и пеня.

Совет: автовладельцам рекомендуется заранее проверить расчёт налога через официальный портал, чтобы избежать ошибок и дополнительных расходов.

5. Когда действуют новые ставки

Новый Налоговый кодекс уже принят, но его нормы применяются к налогу за 2026 год , который уплачивается в 2027 году.

Таким образом, все изменения — скидки для старых автомобилей и отмена повышенного налога — начнут реально влиять на суммы только при уплате в следующем году.

6. Итоговые рекомендации для автовладельцев

Проверить объём двигателя своего автомобиля, чтобы точно рассчитать сумму налога за 2025 год. Учитывать возраст автомобиля для будущих платежей — скидки по новому Налоговому кодексу снизят налоговую нагрузку. Своевременно оплачивать налог до 1 апреля 2026 года, чтобы избежать штрафов. Планировать бюджет на 2027 год с учётом новых правил, особенно для крупных автомобилей и премиальных моделей.