05.01.2026, 20:33

Российская авиакомпания "Азимут" запускает прямой рейс из Сочи в Атырау

Новости Казахстана

Российский авиаперевозчик "Азимут" открывает новые прямые рейсы между курортным Сочи и казахстанским городом Атырау. Об этом сообщили представители аэропорта Сочи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: rbc.ru
Фото: rbc.ru

Дата старта рейсов и частота полетов

Рейсы будут выполняться со 2 июня 2026 года, что позволит туристам и деловым путешественникам планировать поездки уже летом.

Авиакомпания будет совершать перелеты дважды в неделю: по вторникам и субботам. Приобрести билеты на новые маршруты можно уже сейчас через официальный сайт авиакомпании и агентства по продаже авиабилетов.

Атырау — город на стыке Европы и Азии

Атырау — один из старейших городов Казахстана с уникальной атмосферой и историческим наследием. Город расположен на границе Европы и Азии, что делает его интересным направлением для туристов и деловых поездок. Новый прямой рейс из Сочи обеспечит более удобное и быстрое сообщение между двумя регионами.

О компании "Азимут"

Авиакомпания "Азимут" — крупный перевозчик юга России, обслуживающий несколько ключевых городов страны. Основные аэропортовые хабы компании включают:

  • Ростов-на-Дону, аэропорт Платов

  • Краснодар, аэропорт имени Екатерины II

  • Минеральные Воды, аэропорт имени М.Ю. Лермонтова

  • Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева

  • Сочи, аэропорт имени В.И. Севастьянова

Благодаря этой разветвленной сети маршрутов, "Азимут" обеспечивает удобное авиасообщение как внутри России, так и с международными направлениями.

