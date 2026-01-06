Российская авиакомпания "Азимут" запускает прямой рейс из Сочи в Атырау

Российский авиаперевозчик "Азимут" открывает новые прямые рейсы между курортным Сочи и казахстанским городом Атырау. Об этом сообщили представители аэропорта Сочи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: rbc.ru

Дата старта рейсов и частота полетов

Рейсы будут выполняться со 2 июня 2026 года, что позволит туристам и деловым путешественникам планировать поездки уже летом.

Авиакомпания будет совершать перелеты дважды в неделю: по вторникам и субботам. Приобрести билеты на новые маршруты можно уже сейчас через официальный сайт авиакомпании и агентства по продаже авиабилетов.

Атырау — город на стыке Европы и Азии

Атырау — один из старейших городов Казахстана с уникальной атмосферой и историческим наследием. Город расположен на границе Европы и Азии, что делает его интересным направлением для туристов и деловых поездок. Новый прямой рейс из Сочи обеспечит более удобное и быстрое сообщение между двумя регионами.

О компании "Азимут"

Авиакомпания "Азимут" — крупный перевозчик юга России, обслуживающий несколько ключевых городов страны. Основные аэропортовые хабы компании включают:

Ростов-на-Дону, аэропорт Платов

Краснодар, аэропорт имени Екатерины II

Минеральные Воды, аэропорт имени М.Ю. Лермонтова

Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева

Сочи, аэропорт имени В.И. Севастьянова

Благодаря этой разветвленной сети маршрутов, "Азимут" обеспечивает удобное авиасообщение как внутри России, так и с международными направлениями.