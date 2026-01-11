18+
11.01.2026, 11:15

Казахстанский блогер подарил Уиллу Смиту традицию — и это увидел весь мир (видео)

Новости Казахстана

В Дубае на одном из престижных мероприятий голливудский актер Уилл Смит стал участником необычного культурного события: ему подарили традиционный казахский чапан. Подарок вручал известный казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим. Видео этой встречи блогер опубликовал на своей странице в Instagram, и оно моментально привлекло внимание зрителей, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Подготовка к вручению подарка

В своих Stories перед мероприятием Дастан показал, как готовится к вручению чапана: выбирает место в первом ряду и продумывает момент, когда сможет лично передать подарок актеру. Когда наступил подходящий момент, блогер подошел к Смиту и аккуратно вручил чапан, который актер тут же на сцене примерил на себя.

Реакция в соцсетях

Видео быстро стало вирусным: за один день ролик собрал более 60 тыс. отметок «Нравится». В комментариях пользователи активно поддерживали инициативу блогера, выражая благодарность за то, что казахская культура получила возможность «засветиться» на мировом уровне через знаменитость Голливуда.

Культурный обмен на мировой арене

Этот эпизод — пример того, как традиционные элементы национальной культуры могут находить признание за пределами страны. Казахский чапан, символ гостеприимства и национальной идентичности, стал связующим элементом между Казахстаном и мировой звездой кино, подчеркнув значимость культурного обмена.

