Как Казахстан сделал триллионы без нефти и кто наполняет Нацфонд

Вопреки привычной логике, согласно которой рост Национального фонда Казахстана напрямую зависит от цен на нефть, итоги 2025 года показали, что экономика страны может удивлять даже опытных аналитиков. Несмотря на многотриллионные трансферты в бюджет, активы фонда выросли почти на 5 трлн тенге, и ключевую роль в этом сыграли вовсе не нефтяные поступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Рекордный рост активов: цифры и факты

На 1 января 2026 года объем средств Национального фонда составил 34,73 трлн тенге, а к концу года – 39,64 трлн тенге. Чистый прирост средств составил почти 4,9 трлн тенге, что стало возможным, несмотря на значительные трансферты в республиканский бюджет.

Главным источником увеличения капитала фонда оказались инвестиционные доходы, а не привычные нефтяные налоги. Это ознаменовало качественный сдвиг в финансовой роли Нацфонда.

Структура поступлений: инвестиции vs нефть

Общий объем поступлений в фонд за 2025 год составил 10,22 трлн тенге, из которых:

6,45 трлн тенге (около 63%) – инвестиционные доходы от управления фондом;

3,73 трлн тенге (около 36%) – прямые налоги от организаций нефтяного сектора.

Таким образом, в 2025 году Национальный фонд выступал скорее как инвестиционный механизм, а не как накопитель нефтяных доходов, что отражает важный структурный сдвиг в экономике Казахстана.

Прямые нефтяные налоги: состав и роль

Из 3,73 трлн тенге, поступивших от нефтяного сектора, основной вклад внесли:

Корпоративный подоходный налог – 1,3 трлн тенге;

Налог на добычу полезных ископаемых – 0,9 трлн тенге;

Доля по соглашениям о разделе продукции – 1,05 трлн тенге;

Рентный налог на экспорт – 0,36 трлн тенге.

Налоги на сверхприбыль и бонусы играли второстепенную роль и практически не влияли на общую динамику фонда.

Ненефтяные и разовые источники: статистически незначимые

Доходы от штрафов, компенсаций и прочих неналоговых операций нефтяного сектора составили менее 20 млрд тенге – это практически неощутимо на фоне многотриллионных поступлений.

Другие разовые источники, такие как продажа сельхозземель, приватизация или погашение бюджетных кредитов, оказали минимальный эффект. Исключением стало поступление 23 млрд тенге от продажи активов организации, работающей с проблемными кредитными портфелями банков второго уровня, но и оно не меняет общей картины.

Использование средств: бюджет на первом месте

За 2025 год Национальный фонд потратил 5,3 трлн тенге, почти полностью на прямые трансферты в бюджет:

Гарантированные трансферты – 2,0 трлн тенге;

Целевые трансферты – 3,25 трлн тенге.

Расходы на управление фондом и внешний аудит составили 54,4 млрд тенге, или около 1% от общего объема. Это подтверждает низкую административную нагрузку и эффективное управление средствами.

Фактически Нацфонд продолжает играть роль ключевого источника бюджетной устойчивости, компенсируя дефицит доходов республиканского бюджета.

Инвестиционный характер фонда и новая роль в экономике

На 1 января 2026 года объем средств Национального фонда достиг 39,64 трлн тенге – одного из самых высоких значений за последние годы.

Рост активов был обеспечен в первую очередь рыночной доходностью, а не нефтяными поступлениями. Это изменяет стратегическую роль фонда: теперь он выступает инвестиционным буфером, способным сглаживать бюджетные дисбалансы, хотя и чувствительным к колебаниям глобальных рынков.

Главный вывод: в 2025 году Национальный фонд Казахстана впервые проявил себя не как простая «нефтяная копилка», а как инструмент, способный стабилизировать бюджет страны, даже когда цены на нефть не играют решающей роли.

При этом долгосрочная устойчивость фонда будет зависеть от темпов изъятия средств и способности бюджета снижать зависимость от трансфертов, а не от текущего уровня нефтяных доходов.