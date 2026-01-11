Секреты банков: на что казахстанцы тратят деньги, которых на самом деле не существует

В Казахстане кредиты стали привычным инструментом для решения финансовых задач, но многие заемщики совершают ошибки еще до подписания документов. Специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, какие шаги помогут избежать проблем и долговой нагрузки, сообщает Lada.kz.
Прежде чем оформлять заем, важно честно ответить себе на вопрос: а не обойтись ли без кредита? Кредит — это не только способ получить деньги, но и обязательство, которое придется выполнять строго по графику.
Перед подписанием договора стоит оценить, не потянет ли заем ваши повседневные расходы, и избегать кредитов на необязательные покупки.
Следующий шаг — понять, какую часть дохода вы уже тратите на другие кредиты. Важно, чтобы после всех выплат у вас оставалась хотя бы половина дохода на продукты, жилье, транспорт и непредвиденные расходы.
Рассчитать КНД можно по следующей формуле:
КДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по займам / Месячный доход) × 100%
Для планирования бюджета удобно использовать онлайн-калькуляторы на сайтах банков, чтобы заранее увидеть, какой будет ежемесячный платеж и насколько комфортно вы сможете его оплачивать.
Процентная ставка — не единственный показатель, на который стоит смотреть. Важно учитывать полную стоимость кредита с учетом комиссий и страховок.
Перед выбором банка:
сравните предложения нескольких организаций;
уточните ежемесячный платеж;
обратите внимание на дополнительные комиссии.
Даже небольшие различия в ставках могут значительно повлиять на переплату за весь срок займа.
Кредитная история — один из ключевых факторов при одобрении займа. Любые просрочки, даже старые, могут повлиять на решение банка.
Чтобы убедиться, что история в порядке:
получите отчет на портале госуслуг eGov.kz или на сайте Первого кредитного бюро;
проверьте, что информация актуальна и без ошибок;
при обнаружении погашенных долгов или неточностей — подайте запрос на исправление.
Хорошая кредитная история повышает шансы на одобрение и получение более выгодных условий.
