Секреты банков: на что казахстанцы тратят деньги, которых на самом деле не существует

В Казахстане кредиты стали привычным инструментом для решения финансовых задач, но многие заемщики совершают ошибки еще до подписания документов. Специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали , какие шаги помогут избежать проблем и долговой нагрузки, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

1. Определите, действительно ли нужен кредит

Прежде чем оформлять заем, важно честно ответить себе на вопрос: а не обойтись ли без кредита? Кредит — это не только способ получить деньги, но и обязательство, которое придется выполнять строго по графику.

Перед подписанием договора стоит оценить, не потянет ли заем ваши повседневные расходы, и избегать кредитов на необязательные покупки.

2. Рассчитайте свою кредитную нагрузку

Следующий шаг — понять, какую часть дохода вы уже тратите на другие кредиты. Важно, чтобы после всех выплат у вас оставалась хотя бы половина дохода на продукты, жилье, транспорт и непредвиденные расходы.

Рассчитать КНД можно по следующей формуле:

КДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по займам / Месячный доход) × 100%

Для планирования бюджета удобно использовать онлайн-калькуляторы на сайтах банков, чтобы заранее увидеть, какой будет ежемесячный платеж и насколько комфортно вы сможете его оплачивать.

3. Сравните предложения разных банков

Процентная ставка — не единственный показатель, на который стоит смотреть. Важно учитывать полную стоимость кредита с учетом комиссий и страховок.

Перед выбором банка:

сравните предложения нескольких организаций;

уточните ежемесячный платеж;

обратите внимание на дополнительные комиссии.

Даже небольшие различия в ставках могут значительно повлиять на переплату за весь срок займа.

4. Проверьте свою кредитную историю

Кредитная история — один из ключевых факторов при одобрении займа. Любые просрочки, даже старые, могут повлиять на решение банка.

Чтобы убедиться, что история в порядке:

получите отчет на портале госуслуг eGov.kz или на сайте Первого кредитного бюро;

проверьте, что информация актуальна и без ошибок;

при обнаружении погашенных долгов или неточностей — подайте запрос на исправление.

Хорошая кредитная история повышает шансы на одобрение и получение более выгодных условий.