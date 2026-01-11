Сделка, которая изменит авиаперевозки в Казахстане: Air Astana выбирает Airbus A320neo за 550 млрд тенге

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana готовится к крупной сделке с европейским производителем Airbus. Речь идет о приобретении самолетов семейства A320neo на сумму почти 550 млрд тенге , что составляет более половины балансовой стоимости всех активов компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: commons.wikimedia.org

Air Astana планирует грандиозное обновление флота

Согласно данным KASE, вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 9 февраля 2026 года. Основная цель собрания — утвердить сделку и определить ключевые параметры покупки.

Детали крупной сделки с Airbus

В официальных документах компании указано:

«Предложить общему собранию акционеров следующие вопросы: 1) О принятии решения о заключении Air Astana крупной сделки по приобретению воздушных судов семейства Airbus A320neo на сумму, составляющую 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Air Astana».

На 1 октября 2025 года активы Air Astana составили 1,1 трлн тенге, а значит, на самолеты будет потрачено 549,5 млрд тенге.

Стоимость одного нового Airbus A320neo в каталоге в 2025 году составляла $113–114 млн, но фактическая цена может быть ниже благодаря скидкам и условиям крупных заказов.

Напомним, в ноябре 2025 года авиакомпания подписала меморандум о поставке до 50 самолетов Airbus A320neo, первые из которых планируется получить начиная с 2031 года.

Какие вопросы ещё будут рассмотрены на собрании

Помимо одобрения крупной сделки, акционеры обсудят:

Политику вознаграждения членов совета директоров.

Избрание главы и новых членов управляющего органа .

Определение сроков полномочий совета директоров.

Таким образом, внеочередное собрание станет ключевым моментом для стратегического развития компании.

Boeing 787-9 и дальнейшее расширение флота

Air Astana также планирует заключить аналогичную сделку с Boeing на приобретение самолетов 787-9, сумма которой будет сопоставима с покупкой Airbus A320neo.

Согласно контракту, подписанному в ноябре 2025 года, производитель поставит до 18 самолетов в период с 2026 по 2035 годы. Общая каталожная стоимость 18 Boeing 787-9 вместе с двигателями оценивается в $7 млрд.

Вывод

Стратегия Air Astana на ближайшее десятилетие подразумевает масштабное обновление и расширение флота, что позволит авиакомпании конкурировать на международных маршрутах и укрепить позиции на внутреннем рынке. Сделка с Airbus A320neo и параллельная покупка Boeing 787-9 отражают амбициозные планы перевозчика по модернизации и росту.