Сделка, которая изменит авиаперевозки в Казахстане: Air Astana выбирает Airbus A320neo за 550 млрд тенге

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana готовится к крупной сделке с европейским производителем Airbus. Речь идет о приобретении самолетов семейства A320neo на сумму почти 550 млрд тенге, что составляет более половины балансовой стоимости всех активов компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Согласно данным KASE, вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 9 февраля 2026 года. Основная цель собрания — утвердить сделку и определить ключевые параметры покупки.
В официальных документах компании указано:
«Предложить общему собранию акционеров следующие вопросы: 1) О принятии решения о заключении Air Astana крупной сделки по приобретению воздушных судов семейства Airbus A320neo на сумму, составляющую 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Air Astana».
На 1 октября 2025 года активы Air Astana составили 1,1 трлн тенге, а значит, на самолеты будет потрачено 549,5 млрд тенге.
Стоимость одного нового Airbus A320neo в каталоге в 2025 году составляла $113–114 млн, но фактическая цена может быть ниже благодаря скидкам и условиям крупных заказов.
Напомним, в ноябре 2025 года авиакомпания подписала меморандум о поставке до 50 самолетов Airbus A320neo, первые из которых планируется получить начиная с 2031 года.
Помимо одобрения крупной сделки, акционеры обсудят:
Политику вознаграждения членов совета директоров.
Избрание главы и новых членов управляющего органа.
Определение сроков полномочий совета директоров.
Таким образом, внеочередное собрание станет ключевым моментом для стратегического развития компании.
Air Astana также планирует заключить аналогичную сделку с Boeing на приобретение самолетов 787-9, сумма которой будет сопоставима с покупкой Airbus A320neo.
Согласно контракту, подписанному в ноябре 2025 года, производитель поставит до 18 самолетов в период с 2026 по 2035 годы. Общая каталожная стоимость 18 Boeing 787-9 вместе с двигателями оценивается в $7 млрд.
Стратегия Air Astana на ближайшее десятилетие подразумевает масштабное обновление и расширение флота, что позволит авиакомпании конкурировать на международных маршрутах и укрепить позиции на внутреннем рынке. Сделка с Airbus A320neo и параллельная покупка Boeing 787-9 отражают амбициозные планы перевозчика по модернизации и росту.
