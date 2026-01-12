В Минпросвещения рассказали о школьнице из Казахстана, владеющей 10 языками

В Казахстане зафиксирован по-настоящему редкий образовательный успех. Ученица 11 класса Асель Абдурахимова свободно владеет сразу десятью иностранными языками. В Министерстве просвещения страны подчеркнули, что этот пример наглядно демонстрирует, как современные образовательные возможности могут раскрывать потенциал школьников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Интерес, который появился с детства

Как сообщили в ведомстве, увлечение иностранными языками у Асель сформировалось еще в раннем возрасте. Любознательность и стремление к знаниям сыграли ключевую роль: девочка начала самостоятельно осваивать языки, не дожидаясь школьной программы и дополнительных занятий.

Самоучка с цифровыми инструментами

Первые языки Асель изучала самостоятельно, активно используя цифровые образовательные ресурсы. Именно так она освоила:

русский,

французский,

английский,

китайский.

В Министерстве просвещения отметили, что такой подход — пример осознанного и эффективного использования онлайн-платформ, образовательных приложений и электронных материалов.

Следующий шаг — языковые курсы

По мере взросления школьница решила углубить свои знания и продолжила обучение уже на специализированных курсах. Это позволило расширить языковой арсенал и довести навыки до уверенного уровня.

В результате Асель овладела еще несколькими языками:

испанским,

узбекским,

итальянским,

японским.

Пример для всей системы образования

В профильном ведомстве подчеркнули, что достижения школьницы являются не только личным успехом, но и важным сигналом для всей образовательной системы. История Асель показывает, что при наличии мотивации, доступа к знаниям и правильного выбора инструментов школьники способны достигать выдающихся результатов уже в юном возрасте.

Когда возможности встречаются с желанием учиться

История казахстанской школьницы доказывает: современные технологии, курсы и онлайн-ресурсы могут стать мощным трамплином для развития талантов. Главное — интерес к знаниям и готовность постоянно учиться, даже выходя за рамки стандартной школьной программы.