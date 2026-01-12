18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.01.2026, 07:19

Долгожительница России с казахскими корнями умерла на 112-м году жизни во время поездки к детям в Казахстан

Нафиза Жарылгапова, одна из старейших жительниц России, ушла из жизни на 112-м году жизни. Долгожительница скончалась в Казахстане, во время поездки к семье в Уральск, сообщил РИА Новости представитель Самарской региональной национально-культурной автономии казахов «Ак Жол» Ербулат Сагандыков, передает Lada.kz. 

© Фото : Страница Национально-культурной и духовно-просветительской группы казахов Самары и Самарской области во "ВКонтакте"
© Фото : Страница Национально-культурной и духовно-просветительской группы казахов Самары и Самарской области во "ВКонтакте"

Нафиза Жарылгапова: казахстанская связь долгожительницы из России

«Она до последнего оставалась активной: ходила, разговаривала, сохраняла ясность ума. Поехала проведать детей и внуков в Уральск… Она умерла 8 января, похоронили её 10 января», — отметил собеседник агентства.

Жизненный путь и корни в Казахстане

Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семье. Большую часть жизни она провела в Оренбургской области, где воспитала многочисленное потомство. Несколько лет назад долгожительница переехала в Самарскую область вместе с семьёй одной из своих внучек.

Семья Нафизы Жарылгаповой отличалась многопоколенной связью, которую можно считать рекордной:

  • Дети — 5

  • Внуки — 24

  • Правнуки — 52

  • Прапраправнуки — 32

Таким образом, её род продолжает традиции казахской семьи, сохраняющей тесные связи между поколениями.

Связь с Казахстаном

Несмотря на долгую жизнь в России, Нафиза Жарылгапова поддерживала тесные контакты с Казахстаном. Её поездка в Уральск стала последней: она хотела провести время с детьми и внуками, живущими на родине её предков. Эта связь подчеркивает исторические и культурные мосты между казахской диаспорой в России и родиной предков в Казахстане.

Нафиза Жарылгапова оставила после себя не только многочисленное потомство, но и богатое культурное наследие, объединяющее поколения казахов в Самарской области и Казахстане.

