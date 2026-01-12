Цены на бензин в Казахстане и России: что говорят в Минэнерго

В Министерстве энергетики объяснили ситуацию с ценами на бензин и их сопоставимостью с российскими, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: Shutterstock

Общий рынок ЕАЭС — правда или миф для казахстанцев?

На прошлой неделе ряд СМИ и Telegram-каналов активно обсуждали новость о том, что с 1 января 2027 года в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает общий рынок нефти и нефтепродуктов. Сообщалось, что цены на бензин в Казахстане автоматически сравняются с российскими и другими странами-участницами союза.

Для справки: Высший Евразийский экономический совет — это высший орган ЕАЭС, включающий лидеров Беларуси, Казахстана, России, Армении и Кыргызстана. Совет определяет стратегию интеграции, принимает ключевые решения и задаёт направление работы Евразийской экономической комиссии. Все решения совета обязательны для исполнения странами-членами.

Мораторий и защита казахстанского потребителя

Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в Министерство энергетики Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент действует мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92, введённый для сдерживания инфляции.

«Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства», — заявила советник министра Асель Серикпаева.

Минэнерго также подтвердило, что общий рынок ЕАЭС действительно будет создаваться с 2027 года, но процесс будет постепенным.

«Речь идёт о гармонизации законодательства, а не о моментальном выравнивании цен с другими странами. Национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана остаются главным приоритетом», — уточнили в министерстве.

Рыночные реалии и риски «серого» экспорта

В ведомстве обратили внимание на объективные рыночные факторы. Сильная разница в ценах с соседними странами может стимулировать незаконный экспорт топлива, создавая искусственный дефицит на внутреннем рынке.

Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций. Отрасли необходимы средства для расширения существующих нефтеперерабатывающих заводов в Шымкенте, Атырау и Павлодаре, а также для строительства нового, четвёртого НПЗ.

«Переход к рыночному ценообразованию после завершения моратория будет плавным. Все решения будут приниматься с учётом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы избежать шоков для потребителей», — заверили в Минэнерго.

Что ждать в ближайшие месяцы

Министр энергетики Ерлан Аккенженов ранее заявил, что цены на бензин АИ-92, дизельное топливо и сжиженный газ не изменятся до конца марта 2026 года. При этом по нерегулируемым маркам бензина рост всё же возможен.

В Минэнерго подчеркнули: при выявлении необоснованного повышения цен со стороны субъектов рынка будут приняты меры.

Для справки, мораторий на бензин и дизельное топливо был введён с октября 2025 года. Ключевой принцип — фиксация цен на уровне каждой конкретной АЗС по состоянию на 16 октября. При этом единой предельной цены по стране нет.