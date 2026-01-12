Деньги из «пенсионки»: какие медицинские услуги казахстанцы ещё могут оплачивать из ЕНПФ

С 2021 года казахстанцы получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий и медицинские услуги. К 1 января 2026 года из пенсионных накоплений было изъято почти 4,56 трлн тенге на жильё и 984,6 млрд тенге на лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Однако за прошедший 2025 год возможности снятия средств резко сократились. Эксперты связывают это с распространением различных схем злоупотреблений со стороны вкладчиков, которые находят новые способы обхода правил.
Сначала ограничения коснулись стоматологических услуг. Затем внезапно вырос спрос на офтальмологические процедуры, что также привело к их запрету. Позже прекратили оплату пластических операций, и теперь стремительно растет количество заявок на использование пенсионных средств для лечения рака.
На сегодняшний день, по данным аналитиков Telegram-канала Tengenomika, в перечне услуг остались лишь узкие категории:
радиохирургия;
орфанные заболевания;
радиойод- и радионуклидная терапия;
протонная терапия.
Даже по этим направлениям уже фиксируется рост подозрительных заявок, что указывает на системный характер проблемы.
Аналитики подчеркивают, что повторение схем с разными формулировками — это не случайность, а закономерность. Причина заключается в отсутствии эффективного мониторинга целевого использования средств ЕНПФ.
«Сегодня реакция государства носит реактивный характер: запрет вводится только после того, как выявлена аномалия. В итоге схемы не исчезают, а просто мигрируют в новые отрасли», — отмечают эксперты.
Таким образом, причины махинаций не устраняются, меняется только объект запрета.
В первую очередь страдают граждане, которым действительно необходимы медицинские услуги. При этом канал финансирования для них закрывается не потому, что он вреден, а потому что им кто-то научился пользоваться слишком эффективно.
«Человек, которому действительно нужно лечение, оказывается заложником чужих злоупотреблений», — подчеркивают аналитики.
В результате сокращается доступ к медицинской помощи для реально нуждающихся, что подрывает доверие к самой системе социальной поддержки.
Специалисты настаивают, что простые запреты не решают проблему. Напротив, они стимулируют появление новых, более изобретательных схем.
Основные рекомендации:
Усиление контроля за целевым использованием средств ЕНПФ;
Повышение прозрачности системы;
Введение превентивного мониторинга, а не реактивных ограничений.
Только комплексный подход может позволить сохранить пенсионные накопления для действительно нуждающихся граждан и восстановить доверие к системе социальной поддержки.
