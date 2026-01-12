18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.01.2026, 08:48

Деньги из «пенсионки»: какие медицинские услуги казахстанцы ещё могут оплачивать из ЕНПФ

Новости Казахстана 0 926

С 2021 года казахстанцы получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий и медицинские услуги. К 1 января 2026 года из пенсионных накоплений было изъято почти 4,56 трлн тенге на жильё и 984,6 млрд тенге на лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Однако за прошедший 2025 год возможности снятия средств резко сократились. Эксперты связывают это с распространением различных схем злоупотреблений со стороны вкладчиков, которые находят новые способы обхода правил.

Какие медицинские услуги остались под финансированием

Сначала ограничения коснулись стоматологических услуг. Затем внезапно вырос спрос на офтальмологические процедуры, что также привело к их запрету. Позже прекратили оплату пластических операций, и теперь стремительно растет количество заявок на использование пенсионных средств для лечения рака.

На сегодняшний день, по данным аналитиков Telegram-канала Tengenomika, в перечне услуг остались лишь узкие категории:

  • радиохирургия;

  • орфанные заболевания;

  • радиойод- и радионуклидная терапия;

  • протонная терапия.

Даже по этим направлениям уже фиксируется рост подозрительных заявок, что указывает на системный характер проблемы.

Системная проблема или случайные злоупотребления?

Аналитики подчеркивают, что повторение схем с разными формулировками — это не случайность, а закономерность. Причина заключается в отсутствии эффективного мониторинга целевого использования средств ЕНПФ.

«Сегодня реакция государства носит реактивный характер: запрет вводится только после того, как выявлена аномалия. В итоге схемы не исчезают, а просто мигрируют в новые отрасли», — отмечают эксперты.

Таким образом, причины махинаций не устраняются, меняется только объект запрета.

Кто пострадал от новых ограничений

В первую очередь страдают граждане, которым действительно необходимы медицинские услуги. При этом канал финансирования для них закрывается не потому, что он вреден, а потому что им кто-то научился пользоваться слишком эффективно.

«Человек, которому действительно нужно лечение, оказывается заложником чужих злоупотреблений», — подчеркивают аналитики.

В результате сокращается доступ к медицинской помощи для реально нуждающихся, что подрывает доверие к самой системе социальной поддержки.

Вывод экспертов

Специалисты настаивают, что простые запреты не решают проблему. Напротив, они стимулируют появление новых, более изобретательных схем.

Основные рекомендации:

  1. Усиление контроля за целевым использованием средств ЕНПФ;

  2. Повышение прозрачности системы;

  3. Введение превентивного мониторинга, а не реактивных ограничений.

Только комплексный подход может позволить сохранить пенсионные накопления для действительно нуждающихся граждан и восстановить доверие к системе социальной поддержки.

4
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь