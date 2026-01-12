Деньги из «пенсионки»: какие медицинские услуги казахстанцы ещё могут оплачивать из ЕНПФ

С 2021 года казахстанцы получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий и медицинские услуги. К 1 января 2026 года из пенсионных накоплений было изъято почти 4,56 трлн тенге на жильё и 984,6 млрд тенге на лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Однако за прошедший 2025 год возможности снятия средств резко сократились. Эксперты связывают это с распространением различных схем злоупотреблений со стороны вкладчиков, которые находят новые способы обхода правил.

Какие медицинские услуги остались под финансированием

Сначала ограничения коснулись стоматологических услуг. Затем внезапно вырос спрос на офтальмологические процедуры, что также привело к их запрету. Позже прекратили оплату пластических операций, и теперь стремительно растет количество заявок на использование пенсионных средств для лечения рака.

На сегодняшний день, по данным аналитиков Telegram-канала Tengenomika, в перечне услуг остались лишь узкие категории:

радиохирургия;

орфанные заболевания;

радиойод- и радионуклидная терапия;

протонная терапия.

Даже по этим направлениям уже фиксируется рост подозрительных заявок, что указывает на системный характер проблемы.

Системная проблема или случайные злоупотребления?

Аналитики подчеркивают, что повторение схем с разными формулировками — это не случайность, а закономерность. Причина заключается в отсутствии эффективного мониторинга целевого использования средств ЕНПФ.

«Сегодня реакция государства носит реактивный характер: запрет вводится только после того, как выявлена аномалия. В итоге схемы не исчезают, а просто мигрируют в новые отрасли», — отмечают эксперты.

Таким образом, причины махинаций не устраняются, меняется только объект запрета.

Кто пострадал от новых ограничений

В первую очередь страдают граждане, которым действительно необходимы медицинские услуги. При этом канал финансирования для них закрывается не потому, что он вреден, а потому что им кто-то научился пользоваться слишком эффективно.

«Человек, которому действительно нужно лечение, оказывается заложником чужих злоупотреблений», — подчеркивают аналитики.

В результате сокращается доступ к медицинской помощи для реально нуждающихся, что подрывает доверие к самой системе социальной поддержки.

Вывод экспертов

Специалисты настаивают, что простые запреты не решают проблему. Напротив, они стимулируют появление новых, более изобретательных схем.

Основные рекомендации:

Усиление контроля за целевым использованием средств ЕНПФ; Повышение прозрачности системы; Введение превентивного мониторинга, а не реактивных ограничений.

Только комплексный подход может позволить сохранить пенсионные накопления для действительно нуждающихся граждан и восстановить доверие к системе социальной поддержки.