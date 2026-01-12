Нацбанк вводит семейную проверку и необычный подход к мобильным переводам

Национальный банк Казахстана запускает необычную меру по борьбе с телефонным мошенничеством: теперь банки могут приостанавливать подозрительные переводы и приглашать клиентов вместе с членами семьи, чтобы предотвратить потерю средств. Эта инициатива направлена на защиту граждан от импульсивных решений под психологическим давлением мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusienss.kz.

Фото: rg62.info

Блокировка переводов как защита граждан

Суть новой меры заключается в том, что банки получают право временно блокировать переводы, если подозревают, что клиент действует под давлением или в состоянии стресса. При этом операция может быть приостановлена до 24 часов, чтобы сотрудники банка могли выяснить обстоятельства и лично пообщаться с клиентом.

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов объяснил:

«Если человек, находясь под сильным воздействием, несмотря на предупреждения, пытается перевести деньги мошенникам, банк сможет заблокировать перевод и пригласить клиента в отделение с родственником, который подтвердит осознанность его действий».

Цель такой меры – снизить риск необдуманных финансовых решений, которые чаще всего используют мошенники, и предотвратить ситуации, когда жертва, опомнившись, требует возврата переведенных средств.

Семейный контроль как инструмент против мошенников

Участие близкого человека при переводе денег – необычный, но обоснованный шаг. Регулятор рассчитывает, что присутствие родственника поможет:

Снизить эмоциональное давление на клиента;

Уменьшить импульсивные решения , характерные для жертв мошенников;

Зафиксировать согласие на операцию с точки зрения осознанности действий.

Таким образом, банки получают дополнительный инструмент, чтобы реально защитить средства граждан.

Под контроль попадают даже обычные мобильные переводы

Новая инициатива Нацбанка затрагивает не только крупные суммы, переводы «под давлением», но и массовые переводы между физлицами. Банк может обратить внимание, если на счет регулярно поступают деньги от множества отправителей.

Практические критерии для проверки:

100 и более переводов от разных людей в месяц;

Продолжение такого потока три месяца подряд.

Банк, а не налоговая, оценивает операции на предмет подозрительности. Если есть признаки рисков, он может приостановить транзакции и запросить разъяснения от клиента.

Значение комментариев к переводам

Особое внимание банки уделяют назначению платежей. Если переводы идут без комментариев и часто от разных людей, это может быть расценено как:

Потенциальная скрытая коммерческая деятельность ;

Основание для дополнительной проверки происхождения средств и цели перевода.

Таким образом, даже обычные мобильные переводы могут попасть под контроль, если создают признаки предпринимательской активности.

Какие переводы считаются безопасными

Не вызывают подозрений и не подпадают под усиленный контроль:

Переводы между собственными счетами клиента (например, с карты на депозит и обратно);

Операции с понятной целью и постоянной структурой;

Финансовые действия без участия третьих лиц.

Это значит, что граждане могут спокойно распоряжаться собственными средствами внутри своих счетов без риска блокировки.

Итог: новая инициатива Нацбанка сочетает технологический контроль с человеческим фактором: при подозрительных переводах клиенту может понадобиться присутствие родственника. Это нетипичный, но перспективный метод борьбы с телефонным мошенничеством и защитой гражданских сбережений.