Нацбанк вводит семейную проверку и необычный подход к мобильным переводам

Национальный банк Казахстана запускает необычную меру по борьбе с телефонным мошенничеством: теперь банки могут приостанавливать подозрительные переводы и приглашать клиентов вместе с членами семьи, чтобы предотвратить потерю средств. Эта инициатива направлена на защиту граждан от импульсивных решений под психологическим давлением мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusienss.kz.
Суть новой меры заключается в том, что банки получают право временно блокировать переводы, если подозревают, что клиент действует под давлением или в состоянии стресса. При этом операция может быть приостановлена до 24 часов, чтобы сотрудники банка могли выяснить обстоятельства и лично пообщаться с клиентом.
Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов объяснил:
«Если человек, находясь под сильным воздействием, несмотря на предупреждения, пытается перевести деньги мошенникам, банк сможет заблокировать перевод и пригласить клиента в отделение с родственником, который подтвердит осознанность его действий».
Цель такой меры – снизить риск необдуманных финансовых решений, которые чаще всего используют мошенники, и предотвратить ситуации, когда жертва, опомнившись, требует возврата переведенных средств.
Участие близкого человека при переводе денег – необычный, но обоснованный шаг. Регулятор рассчитывает, что присутствие родственника поможет:
Снизить эмоциональное давление на клиента;
Уменьшить импульсивные решения, характерные для жертв мошенников;
Зафиксировать согласие на операцию с точки зрения осознанности действий.
Таким образом, банки получают дополнительный инструмент, чтобы реально защитить средства граждан.
Новая инициатива Нацбанка затрагивает не только крупные суммы, переводы «под давлением», но и массовые переводы между физлицами. Банк может обратить внимание, если на счет регулярно поступают деньги от множества отправителей.
Практические критерии для проверки:
100 и более переводов от разных людей в месяц;
Продолжение такого потока три месяца подряд.
Банк, а не налоговая, оценивает операции на предмет подозрительности. Если есть признаки рисков, он может приостановить транзакции и запросить разъяснения от клиента.
Особое внимание банки уделяют назначению платежей. Если переводы идут без комментариев и часто от разных людей, это может быть расценено как:
Потенциальная скрытая коммерческая деятельность;
Основание для дополнительной проверки происхождения средств и цели перевода.
Таким образом, даже обычные мобильные переводы могут попасть под контроль, если создают признаки предпринимательской активности.
Не вызывают подозрений и не подпадают под усиленный контроль:
Переводы между собственными счетами клиента (например, с карты на депозит и обратно);
Операции с понятной целью и постоянной структурой;
Финансовые действия без участия третьих лиц.
Это значит, что граждане могут спокойно распоряжаться собственными средствами внутри своих счетов без риска блокировки.
Итог: новая инициатива Нацбанка сочетает технологический контроль с человеческим фактором: при подозрительных переводах клиенту может понадобиться присутствие родственника. Это нетипичный, но перспективный метод борьбы с телефонным мошенничеством и защитой гражданских сбережений.
