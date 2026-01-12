Три компании держат казну - кто стал главным донором бюджета Казахстана

В 2025 году нефтяной сектор Казахстана вновь доказал свою роль главного финансового двигателя страны. Три крупнейшие компании обеспечили почти половину всех налоговых поступлений, а общие взносы отрасли в бюджет превысили 6,9 триллиона тенге, сообщили LS в Министерстве финансов, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

«Три кита» казахстанской нефти: кто кормит бюджет

Лидером по налоговым платежам остается проект «Тенгизшевройл», обеспечивший государству 3,6 трлн тенге. На втором месте — Карачаганакский проект (Karachaganak Petroleum Operating B.V.) с 1,3 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров Северо-Каспийский проект Кашаган (NCOC), перечисливший 527,4 млрд тенге.

Эти три компании совместно формируют основу налоговых поступлений нефтяного сектора, на их долю приходится более 80% от всех поступлений отрасли.

Следом идут «младшие» участники рынка

После «тройки лидеров» значимые взносы внесли:

«Мангистаумунайгаз» — 290,3 млрд тенге

«Эмбамунайгаз» — 124,4 млрд тенге

«КазМунайГаз» — 124,1 млрд тенге

Хотя суммы этих компаний меньше, чем у лидеров, их вклад также критически важен для стабильности бюджета и поддержания государственных программ.

Национальный фонд — чуть меньше, чем в прошлом году

В 2025 году в Национальный фонд Казахстана поступило 3,7 трлн тенге, что на 2,6% меньше, чем в 2024 году (3,8 трлн тенге). Снижение связано с перераспределением налоговых потоков внутри бюджета, однако фонд остается главным резервом страны, обеспечивая финансовую устойчивость на случай колебаний мировых цен на нефть.

Вывод: нефть как главный бюджетный двигатель

Статистика показывает, что нефтяные компании продолжают оставаться ключевыми плательщиками налогов, формируя почти всю базу доходов государства от отрасли. Три крупнейших проекта — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган — фактически держат финансовый «штурвал» экономики Казахстана, обеспечивая поступления в триллионы тенге, которые затем расходуются на развитие страны и поддержание социальных программ.