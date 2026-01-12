Три компании держат казну - кто стал главным донором бюджета Казахстана

В 2025 году нефтяной сектор Казахстана вновь доказал свою роль главного финансового двигателя страны. Три крупнейшие компании обеспечили почти половину всех налоговых поступлений, а общие взносы отрасли в бюджет превысили 6,9 триллиона тенге, сообщили LS в Министерстве финансов, передает Lada.kz.
Лидером по налоговым платежам остается проект «Тенгизшевройл», обеспечивший государству 3,6 трлн тенге. На втором месте — Карачаганакский проект (Karachaganak Petroleum Operating B.V.) с 1,3 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров Северо-Каспийский проект Кашаган (NCOC), перечисливший 527,4 млрд тенге.
Эти три компании совместно формируют основу налоговых поступлений нефтяного сектора, на их долю приходится более 80% от всех поступлений отрасли.
После «тройки лидеров» значимые взносы внесли:
«Мангистаумунайгаз» — 290,3 млрд тенге
«Эмбамунайгаз» — 124,4 млрд тенге
«КазМунайГаз» — 124,1 млрд тенге
Хотя суммы этих компаний меньше, чем у лидеров, их вклад также критически важен для стабильности бюджета и поддержания государственных программ.
В 2025 году в Национальный фонд Казахстана поступило 3,7 трлн тенге, что на 2,6% меньше, чем в 2024 году (3,8 трлн тенге). Снижение связано с перераспределением налоговых потоков внутри бюджета, однако фонд остается главным резервом страны, обеспечивая финансовую устойчивость на случай колебаний мировых цен на нефть.
Статистика показывает, что нефтяные компании продолжают оставаться ключевыми плательщиками налогов, формируя почти всю базу доходов государства от отрасли. Три крупнейших проекта — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган — фактически держат финансовый «штурвал» экономики Казахстана, обеспечивая поступления в триллионы тенге, которые затем расходуются на развитие страны и поддержание социальных программ.
