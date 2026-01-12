Казахстанцев массово штрафуют на дорогах: что именно проверяют полицейские

На дорогах Казахстана снова ужесточили контроль за государственными номерными знаками. За последнее время на республиканских трассах выявили около 900 нарушений , связанных с поддельными или неправильно установленными номерами. Эти данные сообщили в компании «КазАвтоЖол» , ссылаясь на совместные рейды с полицией и органами транспортной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: eurasia.expert

Основное внимание инспекторов уделяется следующим нарушениям:

Поддельные или заведомо ложные номера.

Нечитаемые или скрытые знаки.

Неправильная установка или крепление номеров.

Использование накладок, пленок или рамок, искажающих символы.

Каждое из этих нарушений считается прямым нарушением Правил дорожного движения и законодательства о регистрации транспортных средств.

Почему это важно

Государственный номерной знак — не просто табличка на машине. Это обязательный идентификатор, который позволяет быстро определить автомобиль и его владельца. В «КазАвтоЖол» подчеркнули:

«Ничто не должно мешать свободному и четкому считыванию номера. Он должен быть виден в любое время суток, а водитель обязан очищать его от грязи и наледи».

Любые попытки скрыть номер или использовать технические устройства для его искажения создают угрозу безопасности на дорогах и могут повлечь серьёзные последствия.

Какие штрафы грозят нарушителям

В соответствии со статьей 590 Кодекса об административных правонарушениях, действуют следующие меры ответственности (размер МРП с 1 января 2026 года — 4 325 тенге):

Нечитаемые или неправильно установленные номера — 5 МРП (21 625 тенге).

Управление без номера, незарегистрированным или запрещённым ТС — 10 МРП (43 250 тенге).

Повторное нарушение в течение года — 20 МРП (86 500 тенге) или лишение права управления на 1 год (по решению суда).

Установка поддельных номеров — 15 МРП (64 875 тенге) для физических лиц, более строгие санкции для должностных лиц и бизнеса.

Эксплуатация транспортного средства с поддельными номерами или средствами их скрытия — административный арест до 5 суток и лишение права управления на 1 год (по решению суда).

Как избежать проблем на дороге

Чтобы не попасть под штраф или арест, эксперты советуют:

Проверять чистоту и читаемость номеров перед выездом.

Убедиться в надёжности крепления номерного знака.

Не использовать накладки, пленки, рамки-шторки или любые устройства, способные скрыть или исказить символы.

В «КазАвтоЖол» отметили, что такие меры не только помогают избежать штрафов, но и повышают безопасность на дорогах, снижая риск аварий и затруднений для инспекторов при проверках.