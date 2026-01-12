18+
12.01.2026, 13:15

Казахстанцев массово штрафуют на дорогах: что именно проверяют полицейские

Новости Казахстана 0 1 076

На дорогах Казахстана снова ужесточили контроль за государственными номерными знаками. За последнее время на республиканских трассах выявили около 900 нарушений, связанных с поддельными или неправильно установленными номерами. Эти данные сообщили в компании «КазАвтоЖол», ссылаясь на совместные рейды с полицией и органами транспортной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: eurasia.expert
Фото: eurasia.expert

Основное внимание инспекторов уделяется следующим нарушениям:

  • Поддельные или заведомо ложные номера.

  • Нечитаемые или скрытые знаки.

  • Неправильная установка или крепление номеров.

  • Использование накладок, пленок или рамок, искажающих символы.

Каждое из этих нарушений считается прямым нарушением Правил дорожного движения и законодательства о регистрации транспортных средств.

Почему это важно

Государственный номерной знак — не просто табличка на машине. Это обязательный идентификатор, который позволяет быстро определить автомобиль и его владельца. В «КазАвтоЖол» подчеркнули:

«Ничто не должно мешать свободному и четкому считыванию номера. Он должен быть виден в любое время суток, а водитель обязан очищать его от грязи и наледи».

Любые попытки скрыть номер или использовать технические устройства для его искажения создают угрозу безопасности на дорогах и могут повлечь серьёзные последствия.

Какие штрафы грозят нарушителям

В соответствии со статьей 590 Кодекса об административных правонарушениях, действуют следующие меры ответственности (размер МРП с 1 января 2026 года — 4 325 тенге):

  • Нечитаемые или неправильно установленные номера5 МРП (21 625 тенге).

  • Управление без номера, незарегистрированным или запрещённым ТС10 МРП (43 250 тенге).

  • Повторное нарушение в течение года20 МРП (86 500 тенге) или лишение права управления на 1 год (по решению суда).

  • Установка поддельных номеров15 МРП (64 875 тенге) для физических лиц, более строгие санкции для должностных лиц и бизнеса.

  • Эксплуатация транспортного средства с поддельными номерами или средствами их скрытия — административный арест до 5 суток и лишение права управления на 1 год (по решению суда).

Как избежать проблем на дороге

Чтобы не попасть под штраф или арест, эксперты советуют:

  • Проверять чистоту и читаемость номеров перед выездом.

  • Убедиться в надёжности крепления номерного знака.

  • Не использовать накладки, пленки, рамки-шторки или любые устройства, способные скрыть или исказить символы.

В «КазАвтоЖол» отметили, что такие меры не только помогают избежать штрафов, но и повышают безопасность на дорогах, снижая риск аварий и затруднений для инспекторов при проверках.

0
2
0
