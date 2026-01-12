Что будет с вашей пенсией, если накопить в ЕНПФ 1 миллион тенге

С каждым годом всё больше казахстанцев задумываются о будущем и о том, какая пенсия их ждёт. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) даёт возможность накопить на достойную старость, но размер выплат напрямую зависит от того, сколько денег удалось отложить. Как сумма накоплений превращается в ежемесячные пенсионные выплаты в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Пенсия без потолка: чем больше накоплений, тем выше выплаты

В отличие от государственных пособий, пенсионная выплата из ЕНПФ не имеет максимального ограничения. Это значит, что теоретически казахстанец может получать любую сумму, но реальность обычно более скромная.

Так, в 2025 году самая крупная назначенная выплата почти достигла 1 млн тенге в месяц. Однако большинство граждан рассчитывают на гораздо меньшие суммы.

Стандартный срок выплат и его зависимость от накоплений

Как пояснил председатель правления Фонда гарантированных страховых выплат Азамат Джолдасбеков, стандартный срок пенсионных выплат составляет 18 лет — при условии, что на счёте накоплено не менее 10 млн тенге. В этом случае ежемесячная пенсия составит 54 167 тенге.

Если же накопления меньше, выплаты сокращаются не только в сумме, но и по сроку.

При 5 млн тенге или меньше пенсия будет минимальной — 35 596 тенге в месяц.

При 3 млн тенге минимальная выплата продлится 7 лет .

При 1 млн тенге — всего 2 года.

Таким образом, размер ежемесячной пенсии и срок её получения зависят от конкретной суммы на индивидуальном счёте.

Сколько нужно накопить для пенсии выше средней зарплаты

Чтобы получать ежемесячно 433 333 тенге, что немного превышает среднюю номинальную зарплату за третий квартал 2025 года, потребуется накопить как минимум 80 млн тенге. При таких условиях выплаты также рассчитаны на 18 лет.

А для более внушительных пенсий:

650 тыс. тенге в месяц потребует 120 млн тенге на счёте.

812 500 тенге в месяц — 150 млн тенге.

Эти суммы позволяют понять, насколько индивидуальны расчёты, и что пенсия из ЕНПФ может сильно отличаться у разных людей.

Индексация и рост выплат

Важно учитывать, что указанные расчёты актуальны только для 2026 года. Пенсионные выплаты ежегодно индексируются и корректируются в соответствии с прожиточным минимумом.

В 2026 году минимальная выплата увеличилась на 10% .

Уже назначенные пенсии выросли на 5%.

Таким образом, даже если сумма накоплений остаётся прежней, выплаты могут увеличиваться с учётом инфляции и роста экономики.

Итог: пенсия — это сумма и терпение

ЕНПФ позволяет казахстанцам самим влиять на размер своей будущей пенсии. Чем больше накоплений и чем дольше они хранятся на счёте, тем выше ежемесячные выплаты и дольше срок их получения. Для большинства людей важна не только сумма, но и стратегия накоплений, чтобы пенсия была комфортной и стабильной.