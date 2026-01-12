Казахстан опубликовал важные правила для будущих граждан

С 3 по 10 февраля 2026 года в Казахстане пройдет прием заявлений на участие в тестировании для желающих получить гражданство. Эта информация стала официальной, и теперь будущие граждане страны могут заранее подготовиться и спланировать свой процесс подачи документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Где и как подать заявление

Заявление на тестирование можно подать несколькими способами:

на сайте Национального центра тестирования ,

через мобильное приложение UTO.

Специалисты подчеркивают: важно не пропустить сроки, так как прием документов ограничен указанным периодом — с 3 по 10 февраля.

Дата и структура теста

Само тестирование назначено на 11 февраля 2026 года. Оно состоит из трех основных блоков, каждый из которых оценивает ключевые навыки и знания претендента:

Казахский язык – 30 заданий; пороговый балл для прохождения – 15. Основы Конституции Казахстана – 40 заданий на казахском или русском языках; пороговый балл – 20. История Казахстана – 30 заданий на казахском или русском языках; пороговый балл – 15.

Максимально возможный балл по тесту составляет 100, а минимальный для успешного прохождения — 50. Общая продолжительность экзамена — 2 часа 10 минут.

Особые условия для участников с ограниченными возможностями

Для людей с инвалидностью предусмотрено дополнительное время — 30 минут к общей продолжительности тестирования. Это позволит участникам пройти экзамен без спешки и с комфортом.

Пробное и полноценное тестирование

Желающие могут заранее проверить свои силы на платном пробном тесте, стоимость которого составляет 3355 тенге.

Для участия в полноценном тестировании, которое будет засчитано официально для получения гражданства, потребуется оплатить 14 693 тенге.

Почему важно заранее готовиться

Тестирование охватывает ключевые аспекты жизни и законов Казахстана: знание языка, конституционных основ и истории страны. Подготовка заранее поможет: