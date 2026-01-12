В Казахстане вводят новые правила онлайн-покупок: что изменится с 1 июля 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила ввоза товаров, заказанных физическими лицами на зарубежных интернет-платформах. Решение касается покупок, совершаемых за пределами Евразийского экономического союза — из Китая, США и стран Европы, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Новый порядок онлайн-покупок: что изменилось

Главное нововведение — порог беспошлинного ввоза товаров установлен на уровне 200 евро. Любые заказы до этой суммы по-прежнему будут доставляться без уплаты таможенных пошлин и НДС.

Однако при превышении лимита в 200 евро правила изменяются кардинально: теперь таможенная пошлина начисляется на всю стоимость покупки, а не только на сумму превышения, как это было раньше. Ставка — 5% от стоимости заказа плюс налог на добавленную стоимость по действующей ставке в Казахстане. При этом минимальная пошлина составит не менее одного евро за килограмм товара.

Особые категории товаров и ограничения

Существуют товары, на которые не распространяется упрощенное оформление. К ним относятся:

Товары, не предназначенные для личного пользования, например: солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игровые автоматы.

Продукция с разрешительным порядком ввоза/вывоза: оружие и боеприпасы, ископаемые кости животных, опасные отходы.

Алкоголь и табачная продукция, наличные деньги, воздушные и водные суда, а также отдельные виды транспортных средств и их шасси.

Для автомобилей и других определенных категорий товаров предусмотрены специальные ставки пошлин.

Как новые правила повлияют на покупателей

Для обычных пользователей интернета главная перемена связана с дорогими заказами. Если раньше пошлина начислялась только на сумму, превышающую 200 евро, теперь налоги считаются с полной стоимости покупки.

Например, заказ на 210 или 300 евро станет заметно дороже, даже если превышение лимита минимально. Ранее действовавший весовой лимит отменяется, учитываться теперь будет только стоимость покупки.

Еще одно удобство: оформление таких посылок возьмут на себя службы доставки и операторы электронной торговли — покупателям не придется самостоятельно декларировать заказы.

Стоит отметить, что эти изменения касаются только товаров из стран, не входящих в ЕАЭС. Заказы с маркетплейсов внутри союза остаются без изменений.

Цель реформы: защита покупателей и казны

До введения новых правил интернет-заказы оформлялись как товары для личного пользования. Это создавало лазейки: некоторые покупатели завозили товары партиями для перепродажи, избегая налогов.

В результате государство недополучало доходы, а местные продавцы оказывались в невыгодном положении по сравнению с зарубежными платформами.

Введение отдельной категории «товары электронной торговли» позволяет установить чёткие правила игры:

есть лимит на беспошлинные покупки;

при превышении лимита начисляются пошлина и НДС;

обычные недорогие заказы остаются без налогов.

Главная цель изменений — разделить личные покупки и коммерческие поставки, сократить серый импорт и повысить доходы бюджета страны.

Когда правила вступят в силу

Новые нормы начнут действовать с 1 июля 2026 года. Это даст всем участникам рынка время подготовиться к изменившейся системе и адаптировать свои процессы к новым требованиям.