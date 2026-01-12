18+
12.01.2026, 17:07

Туристический катер с казахстанцами затонул у берегов Пхукета

Новости Казахстана

На популярном тайском курорте Пхукет произошла серьезная морская авария, в которой пострадали десятки туристов из России и соседних стран. Столкновение прогулочного катера Korawich Marine 888 с рыболовецким судном обернулось госпитализацией 23 россиян, а также привлекло внимание консульств Казахстана, Киргизии и Узбекистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Аstanatv.kz.

Кадр из видео/соцсети
Кадр из видео/соцсети

Трагические последствия для россиян и казахстанцев

По словам генерального консула РФ Егора Иванова, на борту катера находились 33 гражданина России, а также граждане других стран СНГ, включая Казахстан. В результате происшествия погибла 18-летняя россиянка Елизавета Старых, получившая травмы, несовместимые с жизнью.

Помимо погибшей, 23 россиянина с различной степенью травм были доставлены в несколько больниц Пхукета, где им оказывается медицинская помощь. Консульство активно взаимодействует с тайскими медиками и правоохранительными органами, чтобы обеспечить пострадавшим поддержку и содействие.

Инцидент произошел утром в воскресенье

Авария случилась в 08:55 по местному времени (04:55 мск). На борту катера находились 52 туриста и 3 члена экипажа, всего 55 человек. После сильного удара судно получило повреждения корпуса и затонуло.

Сотрудники полиции Пхукета и Краби начали расследование обстоятельств происшествия, чтобы выяснить причины столкновения и степень ответственности оператора катера.

Качество сервиса и риск для туристов

Источники Thairath и местной туристической индустрии указывают, что оператор Korawich Marine 888 ориентирован на бюджетный сегмент, преимущественно для русскоговорящих туристов. Низкая стоимость экскурсий, по словам специалистов, отражается на качестве безопасности и соблюдении правил на воде.

Ранее катера этой компании уже попадали в аварии, что вызывает тревогу среди туристов и представителей дипломатических служб.

Казахстанцы среди пострадавших

Хотя основная информация в СМИ касалась российских туристов, генконсул Казахстана следит за состоянием своих граждан, которые также могли находиться на борту. В подобных ситуациях консульские службы оказывают поддержку: связь с больницами, координация с местными властями, юридическая помощь и содействие родственникам.

Что известно о будущем расследовании

Таиландские власти обязуются тщательно проверить обстоятельства столкновения. Ключевыми вопросами станут техническое состояние катера, опыт экипажа и соблюдение правил морской безопасности. Результаты расследования станут важным сигналом для туристов из России, Казахстана и других стран, планирующих отдых на Пхукете.

