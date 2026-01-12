Цены на хлеб сорвались с тормозов: что происходит в Казахстане

С начала 2026 года казахстанцы столкнулись с заметным ростом цен на социально значимый продукт — хлеб из муки первого сорта. Аналитики зафиксировали резкий ценовой скачок сразу после новогодних праздников и объяснили, почему подорожание оказалось неравномерным по стране, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Самый резкий рост за почти четыре года

По данным Бюро национальной статистики, наиболее ощутимый рост цен пришелся на период с 30 декабря по 8 января. За эти дни хлеб из муки первого сорта в среднем по Казахстану подорожал на 1,8%.

Аналитики отмечают, что такие темпы роста стали максимальными в еженедельной динамике с середины марта 2022 года, что делает нынешнюю ситуацию особенно заметной на фоне относительно стабильных предыдущих периодов.

Цена выросла не везде: большинство городов без изменений

При этом средний показатель по стране не отражает реальную картину на местах. Рост цен оказался крайне неравномерным.

Как уточнили в Первом кредитном бюро, из 20 обследованных городов:

в 18 населенных пунктах цены на хлеб не изменились вовсе;

в Семее рост оказался минимальным — 0,4% ;

зато в Туркестане хлеб за тот же период подорожал сразу на 18,3%.

Именно этот скачок и повлиял на общереспубликанскую статистику, сделав рост цен заметным на фоне общего спокойствия в других регионах.

Почему именно Туркестан: эффект «отложенного подорожания»

Аналитики считают, что резкий рост цен в Туркестане стал следствием длительного сдерживания стоимости хлеба в течение прошлого года.

По их данным, в течение всего 2025 года цены на хлеб в городе практически не росли, а в отдельные периоды даже снижались. В результате к концу декабря стоимость продукта оказалась на 1% ниже, чем годом ранее.

Однако накопившееся ценовое давление, по мнению экспертов, в начале 2026 года проявилось одномоментно, что и привело к резкому скачку.

Годовая динамика: рост есть, но не критичный

Несмотря на резкое начало года, в годовом выражении рост цен в Туркестане остается относительно умеренным. По состоянию на 8 января 2026 года стоимость хлеба здесь увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — показатель лишь немного превышает январский скачок.

Сколько стоит хлеб сейчас и где он самый дорогой

Согласно данным аналитиков, к 8 января средняя цена хлеба в Туркестане составляет 252 тенге за килограмм. Это:

на 13% выше среднего показателя по Казахстану ;

но на 18% ниже, чем в Алматы, где хлеб остается самым дорогим в стране.

Эксперты подчеркивают, что ситуация с ценами продолжит зависеть от региональных факторов, а резкие скачки, подобные туркестанскому, чаще всего связаны не с одномоментными кризисами, а с длительным накоплением ценового давления.