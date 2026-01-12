Цены на хлеб сорвались с тормозов: что происходит в Казахстане

С начала 2026 года казахстанцы столкнулись с заметным ростом цен на социально значимый продукт — хлеб из муки первого сорта. Аналитики зафиксировали резкий ценовой скачок сразу после новогодних праздников и объяснили, почему подорожание оказалось неравномерным по стране, сообщает Lada.kz.
По данным Бюро национальной статистики, наиболее ощутимый рост цен пришелся на период с 30 декабря по 8 января. За эти дни хлеб из муки первого сорта в среднем по Казахстану подорожал на 1,8%.
Аналитики отмечают, что такие темпы роста стали максимальными в еженедельной динамике с середины марта 2022 года, что делает нынешнюю ситуацию особенно заметной на фоне относительно стабильных предыдущих периодов.
При этом средний показатель по стране не отражает реальную картину на местах. Рост цен оказался крайне неравномерным.
Как уточнили в Первом кредитном бюро, из 20 обследованных городов:
в 18 населенных пунктах цены на хлеб не изменились вовсе;
в Семее рост оказался минимальным — 0,4%;
зато в Туркестане хлеб за тот же период подорожал сразу на 18,3%.
Именно этот скачок и повлиял на общереспубликанскую статистику, сделав рост цен заметным на фоне общего спокойствия в других регионах.
Аналитики считают, что резкий рост цен в Туркестане стал следствием длительного сдерживания стоимости хлеба в течение прошлого года.
По их данным, в течение всего 2025 года цены на хлеб в городе практически не росли, а в отдельные периоды даже снижались. В результате к концу декабря стоимость продукта оказалась на 1% ниже, чем годом ранее.
Однако накопившееся ценовое давление, по мнению экспертов, в начале 2026 года проявилось одномоментно, что и привело к резкому скачку.
Несмотря на резкое начало года, в годовом выражении рост цен в Туркестане остается относительно умеренным. По состоянию на 8 января 2026 года стоимость хлеба здесь увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — показатель лишь немного превышает январский скачок.
Согласно данным аналитиков, к 8 января средняя цена хлеба в Туркестане составляет 252 тенге за килограмм. Это:
на 13% выше среднего показателя по Казахстану;
но на 18% ниже, чем в Алматы, где хлеб остается самым дорогим в стране.
Эксперты подчеркивают, что ситуация с ценами продолжит зависеть от региональных факторов, а резкие скачки, подобные туркестанскому, чаще всего связаны не с одномоментными кризисами, а с длительным накоплением ценового давления.
Комментарии1 комментарий(ев)