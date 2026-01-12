18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.01.2026, 18:06

Цены на хлеб сорвались с тормозов: что происходит в Казахстане

Новости Казахстана 0 655

С начала 2026 года казахстанцы столкнулись с заметным ростом цен на социально значимый продукт — хлеб из муки первого сорта. Аналитики зафиксировали резкий ценовой скачок сразу после новогодних праздников и объяснили, почему подорожание оказалось неравномерным по стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Самый резкий рост за почти четыре года

По данным Бюро национальной статистики, наиболее ощутимый рост цен пришелся на период с 30 декабря по 8 января. За эти дни хлеб из муки первого сорта в среднем по Казахстану подорожал на 1,8%.

Аналитики отмечают, что такие темпы роста стали максимальными в еженедельной динамике с середины марта 2022 года, что делает нынешнюю ситуацию особенно заметной на фоне относительно стабильных предыдущих периодов.

Цена выросла не везде: большинство городов без изменений

При этом средний показатель по стране не отражает реальную картину на местах. Рост цен оказался крайне неравномерным.

Как уточнили в Первом кредитном бюро, из 20 обследованных городов:

  • в 18 населенных пунктах цены на хлеб не изменились вовсе;

  • в Семее рост оказался минимальным — 0,4%;

  • зато в Туркестане хлеб за тот же период подорожал сразу на 18,3%.

Именно этот скачок и повлиял на общереспубликанскую статистику, сделав рост цен заметным на фоне общего спокойствия в других регионах.

Почему именно Туркестан: эффект «отложенного подорожания»

Аналитики считают, что резкий рост цен в Туркестане стал следствием длительного сдерживания стоимости хлеба в течение прошлого года.

По их данным, в течение всего 2025 года цены на хлеб в городе практически не росли, а в отдельные периоды даже снижались. В результате к концу декабря стоимость продукта оказалась на 1% ниже, чем годом ранее.

Однако накопившееся ценовое давление, по мнению экспертов, в начале 2026 года проявилось одномоментно, что и привело к резкому скачку.

Годовая динамика: рост есть, но не критичный

Несмотря на резкое начало года, в годовом выражении рост цен в Туркестане остается относительно умеренным. По состоянию на 8 января 2026 года стоимость хлеба здесь увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — показатель лишь немного превышает январский скачок.

Сколько стоит хлеб сейчас и где он самый дорогой

Согласно данным аналитиков, к 8 января средняя цена хлеба в Туркестане составляет 252 тенге за килограмм. Это:

  • на 13% выше среднего показателя по Казахстану;

  • но на 18% ниже, чем в Алматы, где хлеб остается самым дорогим в стране.

Эксперты подчеркивают, что ситуация с ценами продолжит зависеть от региональных факторов, а резкие скачки, подобные туркестанскому, чаще всего связаны не с одномоментными кризисами, а с длительным накоплением ценового давления.

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну у нас же нефте тенге целые триллионы теперь можно и людям хлеб подороже продавать.
12.01.2026, 14:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь