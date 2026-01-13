Предпринимателям Казахстана дали редкую «карту отзыва» до 1 марта 2026 года

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана 12 января 2026 года выпустил важное уведомление для всех предпринимателей страны. Ведомство подчеркнуло, что до 1 марта 2026 года действует особый переходный период для подачи заявлений на отзыв налоговой отчетности, сообщает Lada.kz.

Это решение направлено на обеспечение своевременного перехода предпринимателей на выбранный режим налогообложения. В течение этого периода бизнес может подать соответствующее заявление как через старую, так и через новую платформу комплексного налогового портала (КНП).

Как работает механизм отзыва налоговой отчетности

Ключевые моменты, на которые обратили внимание налоговые органы:

Подача заявлений только в той системе, где была представлена отчетность. Если налоговая форма (ФНО) подана через новый КНП , заявление на отзыв также оформляется через новый КНП . Если форма подана через старый КНП , заявление подается через старый портал.

Использование функционала строго по назначению.

Согласно новому Налоговому кодексу, возможность отзыва ФНО исключена в целом, поэтому использовать эту опцию можно только: Для выбора оптимального режима налогообложения . Для прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем .

Ограниченный срок действия — механизм действует только до 1 марта 2026 года. Это делает период подачи заявлений критически важным для планирования налоговой стратегии бизнеса.

Почему это важно для предпринимателей

Данная мера дает бизнесу дополнительное время для корректного выбора налогового режима и минимизации ошибок при подаче отчетности. Предприниматели, не успевшие адаптироваться к изменениям в Налоговом кодексе, теперь получают возможность:

Изменить выбранный режим налогообложения без штрафов.

Своевременно завершить деятельность индивидуального предпринимателя при необходимости.

Гибко управлять налоговой нагрузкой в переходный период.

Итог

КГД подчеркивает, что временная возможность подачи заявления на отзыв налоговой отчетности — это редкая и стратегически важная опция для казахстанских предпринимателей. Не использовать ее в переходный период — значит упустить шанс оптимизировать налогообложение и подготовиться к новым правилам Налогового кодекса.

Пресс-служба КГД напоминает: срок окончания — 1 марта 2026 года, поэтому предпринимателям стоит действовать заблаговременно.