Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
В Казахстане приостановлено изъятие пенсионных денег на лечение

Новости Казахстана

В Казахстане временно остановлен приём заявок на лечение за счет пенсионных выплат. Соответствующее сообщение разместил «Отбасы банк» в понедельник, 12 января. Решение связано с необходимостью пересмотра требований к использованию пенсионных излишков и предотвращением нецелевого расходования средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему приостановили приём заявок

«С 19:00 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостанавливается приём заявок на лечение за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ)», — говорится в официальном сообщении банка.

В «Отбасы банке» пояснили, что совместно с Министерством здравоохранения и другими госорганами будет проведён пересмотр требований к получению медицинских услуг за счёт пенсионных средств. Особое внимание уделят интеграции информационных систем, чтобы исключить случаи нецелевого использования пенсионных излишков.

О возобновлении приёма заявок будет сообщено отдельно — после завершения корректировки правил.

Резкий рост заявок на радиохирургию

Ранее наблюдался заметный всплеск использования ЕПВ для оплаты радиохирургических методов лечения. По данным Первого кредитного бюро:

  • В декабре 2025 года было исполнено 7 154 заявки на радиохирургию.

  • Общая сумма выплат составила около 5,6 миллиарда тенге.

Эксперты связывают рост с запретами на использование пенсионных средств для отдельных медицинских направлений.

История ограничений: от стоматологии до пластической хирургии

Аномалии в использовании ЕПВ начались ещё в сентябре 2025 года:

  • Сентябрь 2025: приостановлены выплаты на стоматологические услуги из-за выявленных фальсификаций.

  • Ноябрь 2025: резкий рост заявок на пластическую хирургию.

  • Декабрь 2025: остановлен приём заявок по офтальмологии и лечению глазных заболеваний.

Эксперты отмечают, что население стало активно направлять пенсионные средства на альтернативные, но дорогостоящие медицинские услуги, что потребовало вмешательства государства.

Альтернативные варианты использования ЕПВ

Несмотря на временную паузу в оплате медицинских услуг, казахстанцы могут по-прежнему использовать пенсионные излишки для:

  • Покупки жилья — как частичной, так и полной оплаты недвижимости.

  • Погашения ипотеки — возможность уменьшить долговую нагрузку.

  • Пополнения депозитов в «Отбасы банке» — для дальнейшей покупки недвижимости.

Таким образом, пенсионные средства остаются доступными для социальных и финансовых нужд, хотя медицинские направления временно ограничены.

Итог

Временная приостановка приема заявок на лечение за счет пенсионных выплат — шаг, направленный на контроль за целевым использованием ЕПВ и предотвращение злоупотреблений. Пересмотр требований и интеграция информационных систем должны сделать процесс прозрачнее, а граждан — защищённее.

Комментарии

