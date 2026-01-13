В Казахстане приостановлено изъятие пенсионных денег на лечение

В Казахстане временно остановлен приём заявок на лечение за счет пенсионных выплат. Соответствующее сообщение разместил «Отбасы банк» в понедельник, 12 января. Решение связано с необходимостью пересмотра требований к использованию пенсионных излишков и предотвращением нецелевого расходования средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
«С 19:00 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостанавливается приём заявок на лечение за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ)», — говорится в официальном сообщении банка.
В «Отбасы банке» пояснили, что совместно с Министерством здравоохранения и другими госорганами будет проведён пересмотр требований к получению медицинских услуг за счёт пенсионных средств. Особое внимание уделят интеграции информационных систем, чтобы исключить случаи нецелевого использования пенсионных излишков.
О возобновлении приёма заявок будет сообщено отдельно — после завершения корректировки правил.
Ранее наблюдался заметный всплеск использования ЕПВ для оплаты радиохирургических методов лечения. По данным Первого кредитного бюро:
В декабре 2025 года было исполнено 7 154 заявки на радиохирургию.
Общая сумма выплат составила около 5,6 миллиарда тенге.
Эксперты связывают рост с запретами на использование пенсионных средств для отдельных медицинских направлений.
Аномалии в использовании ЕПВ начались ещё в сентябре 2025 года:
Сентябрь 2025: приостановлены выплаты на стоматологические услуги из-за выявленных фальсификаций.
Ноябрь 2025: резкий рост заявок на пластическую хирургию.
Декабрь 2025: остановлен приём заявок по офтальмологии и лечению глазных заболеваний.
Эксперты отмечают, что население стало активно направлять пенсионные средства на альтернативные, но дорогостоящие медицинские услуги, что потребовало вмешательства государства.
Несмотря на временную паузу в оплате медицинских услуг, казахстанцы могут по-прежнему использовать пенсионные излишки для:
Покупки жилья — как частичной, так и полной оплаты недвижимости.
Погашения ипотеки — возможность уменьшить долговую нагрузку.
Пополнения депозитов в «Отбасы банке» — для дальнейшей покупки недвижимости.
Таким образом, пенсионные средства остаются доступными для социальных и финансовых нужд, хотя медицинские направления временно ограничены.
Временная приостановка приема заявок на лечение за счет пенсионных выплат — шаг, направленный на контроль за целевым использованием ЕПВ и предотвращение злоупотреблений. Пересмотр требований и интеграция информационных систем должны сделать процесс прозрачнее, а граждан — защищённее.
