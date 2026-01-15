18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.01.2026, 19:57

В Каспийском море потерпел бедствие иранский сухогруз

Новости Казахстана 0 726

Сегодня, 14 января 2026 года, в Каспийском море произошло чрезвычайное происшествие: иранский сухогруз столкнулся с серьезными проблемами и вынужден был подать сигнал SOS. Ситуация остается напряженной, а спасательные службы уже подключились к операции по оказанию помощи экипажу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причины бедствия и состояние судна

По предварительным данным, сухогруз мог оказаться в бедственном положении из-за сложных погодных условий в северной части Каспия. Сильные ветра, волны и ледяные завихрения создают дополнительные угрозы для судов, особенно для грузовых, перевозящих тяжелые партии товаров. На данный момент точные причины инцидента уточняются.

Экипаж под защитой: сигнал SOS сработал

К счастью, экипаж успел отправить сигнал SOS, что позволило незамедлительно инициировать спасательную операцию. На место происшествия направлены морские патрули и аварийно-спасательные службы из прикаспийских стран. В прибрежных портах усилен контроль за прохождением судов, чтобы исключить новые инциденты.

Международная координация спасения

С учетом международного характера судна, к операции подключились и зарубежные службы. Обмен информацией между прикаспийскими странами и Ираном ведется в круглосуточном режиме. В приоритет поставлена безопасность экипажа и предотвращение экологической угрозы — разлива топлива или груза в море.

Потенциальные последствия для судоходства

Эксперты предупреждают, что подобные инциденты могут повлиять на движение грузовых и пассажирских судов в Каспийском регионе. Усиление мер безопасности, мониторинг погодных условий и контроль судов становятся критически важными, чтобы избежать дальнейших аварий.

