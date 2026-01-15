18+
14.01.2026, 21:01

Почему Казахстан не сдерживает цены на жильё

Новости Казахстана

В Казахстане рыночные цены на квартиры остаются вне прямого контроля государства. Регулирование осуществляется лишь в рамках государственных программ — в основном через выкуп готового жилья и предоставление его нуждающимся гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: u-f.ru
Фото: u-f.ru

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов. Он подчеркнул, что сложившаяся модель предполагает разделение функций между частными застройщиками и государством:

  • Рынок строит — застройщики возводят жилые комплексы по собственным проектам и ценовым стратегиям.

  • Государство распределяет — местные исполнительные органы выкупают часть квартир и предоставляют их очередникам, исходя из доходов граждан.

«С самыми низкими доходами людям положено арендное жильё, с чуть большими доходами — льготные ипотеки под 2 и 5%», — пояснил вице-министр.

Стоимость жилья и государственные покупки

На сегодняшний день выкуп квартир у частных застройщиков, по словам Кажкенова, осуществляется по адекватным ценам. Средняя стоимость квадратного метра арендного жилья по стране составляет 326 тыс. тенге, а в некоторых регионах можно найти квартиры в чистовой отделке за 280 тыс. тг/кв. м.

Финансирование программы в 2025 году составило 217 млрд тенге, что позволило приобрести почти 15 тыс. квартир.

Планы на 2026 год включают выделение 243 млрд тенге, из которых 74 млрд предназначены на арендное жильё. Средняя цена выкупа составит 347,3 тыс. тенге за квадратный метр.

Почему государство не сдерживает рыночные цены

Вице-министр подчеркнул, что в сегменте свободного рынка цены формируются естественным образом: через соотношение спроса и предложения. Там, где спрос высок, цены растут, и именно рынок «сам регулирует» стоимость.

«А что касается кредитного и арендного жилья, где идёт регулирование от Комитета по делам строительства и Министерства промышленности и строительства, то здесь мы цены чётко регулируем», — отметил Кажкенов.

Новая стратегия: фиксация цен на ранней стадии

В планах Минпрома — новый механизм регулирования цен ещё на стадии домостроительных комбинатов.

«Мы рассматриваем возможность фиксировать цены от домостроительных комбинатов. Если известен объём строительства заранее, можно будет зафиксировать стоимость госжилья на 2–3 года вперёд», — сообщил спикер.

Этот подход позволит не только планировать бюджетные расходы точнее, но и обеспечит стабильность для очередников и льготных ипотек, минимизируя скачки цен на этапе покупки готового жилья.

