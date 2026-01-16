Более 226 тысяч заявок на госномера: что скрывают цифры, которые выбирают казахстанцы

С начала 2026 года казахстанские водители получили уникальную возможность заказывать госномера по собственному вкусу — и эта услуга сразу же вызвала настоящий ажиотаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Сергей Моисеев

Свобода выбора: любой номер — за ваши 43 тысячи тенге

С 1 января 2026 года казахстанцам доступен не только выбор госномеров из наличия и покупка VIP-комбинаций, но и возможность заказывать абсолютно любые сочетания букв и цифр. Стоимость услуги фиксирована: если госномер не входит в категории повышенного спроса, его цена составляет 10 МРП, что на сегодняшний день равно 43 250 тенге.

Эта новация дала автомобилистам беспрецедентную свободу: теперь можно выбрать комбинацию, которая отражает личные предпочтения, даты рождения или просто любимую последовательность цифр.

Первые дни: живой ажиотаж в спецЦОНах

Сначала услуга была доступна исключительно в специальных центрах обслуживания населения (ЦОН), и уже первые дни показали высокий интерес. В первый день, 5 января, было принято около 11 тысяч заявок — цифра впечатляющая, но лишь малая часть того, что произошло впоследствии.

Онлайн-революция: eGov.kz и мобильное приложение

Реальный бум начался после запуска онлайн-сервиса: с 8 января казахстанцы получили возможность подавать заявки через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Эта нововведённая цифровая платформа позволила пользователям оформить заказ в любое время и из любого места, что резко увеличило поток желающих.

К 15 января, всего через неделю после старта онлайн-сервиса, количество заявок перевалило за 226 тысяч. Так, только за два дня сервис принял 113 тысяч заявок — рекордная цифра для подобных новшеств.

Технические нюансы и советы специалиста

Несмотря на популярность, сервис не обходится без трудностей. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемой, когда после оплаты выбранный номер всё ещё отображается как доступный.

Причина обычно кроется в незавершённой процедуре оформления заявки. Специалисты советуют: если такое происходит, нужно повторно подать заявку, но на третьем шаге выбрать опцию «Оплачено ранее» и указать банк и дату платежа. После корректного завершения процедуры номер закрепляется за пользователем и становится недоступным для других.

Итог: новая эра госномеров в Казахстане

Услуга заказа индивидуальных госномеров стала настоящим хитом среди казахстанских водителей, показав высокий интерес как к цифровым сервисам, так и к персонализированным решениям. Остаётся только наблюдать, как изменятся предпочтения автомобилистов и какие комбинации станут самыми популярными в ближайшие месяцы.