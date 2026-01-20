В Казахстане появится новая государственная должность — вице-президент Республики Казахстан

В Казахстане появится должность вице-президента. Об этом на заседании Национального курултая заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев , сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Акорда

Новый институт власти

Президент подчеркнул, что речь идёт об учреждении института вице-президента и соответствующем его закреплении в Конституции.

Назначение и полномочия

По словам Токаева, назначать вице-президента будет Президент с согласием Парламента простым большинством голосов.

"Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующим его закреплением в Конституции. Назначать вице-президента будет Президент с согласием Парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам Глава государства. Предполагается, что вице-президент по поручению Президента будет представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы Президента в Парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, выполнять другие, иные поручения Президента", — сказал Глава государства.

Значение для страны

Учреждение новой должности открывает возможности для более эффективной работы государства и укрепления международного представительства Казахстана.