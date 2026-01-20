Казахстан объявил охоту на неплательщиков: проверьте свои долги в открытом доступе

20 января 2026 года Казахская государственная дирекция по налогам и таможенным платежам опубликовала актуальные списки лиц, имеющих задолженности по налогам и таможенным обязательствам. Теперь каждый может проверить, числится ли он в числе неплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: uchet.kz

Налоговая задолженность юридических лиц: цифры и факты

На 1 января 2026 года зафиксированы юридические лица и их структурные подразделения, задолжавшие государству по налогам более 150 МРП, при этом задолженность не была погашена в течение четырех месяцев со дня ее возникновения.

Общее число субъектов : 16 733

Скачать информацию и проверить себя в списках можно здесь.

Это означает, что тысячи компаний по всей стране находятся под контролем налоговых органов и рискуют столкнуться с дополнительными санкциями при несвоевременном урегулировании задолженности.

Таможенные платежи и специальные сборы: кто под угрозой

Кроме налогов, ведомство опубликовало список плательщиков, имеющих задолженность по:

таможенным платежам

налогам

специальным, антидемпинговым и компенсационным пошлинам

пеням и процентам

Уточняется, что данные отражают состояние на 1 октября 2025 года, а непогашенные обязательства также превышают четыре месяца с момента их возникновения.

Количество субъектов : 1 274

Скачать информацию и проверить себя в списках можно здесь.

Что делать, если вы обнаружили себя в списке

Если ваша компания или вы лично оказались в опубликованных списках, важно действовать быстро:

Обратитесь в управление государственных доходов по вашему региону. Выясните точную причину возникновения задолженности. Если согласны с предъявленной суммой, погасите задолженность как можно скорее, чтобы избежать начисления штрафов и дополнительных санкций.

Публикация подобных списков — не только инструмент давления на должников, но и способ обеспечить прозрачность финансовых отношений в стране. Каждый плательщик теперь может оперативно проверить свой статус и избежать проблем с законом.