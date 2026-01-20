Казахстан объявил охоту на неплательщиков: проверьте свои долги в открытом доступе

20 января 2026 года Казахская государственная дирекция по налогам и таможенным платежам опубликовала актуальные списки лиц, имеющих задолженности по налогам и таможенным обязательствам. Теперь каждый может проверить, числится ли он в числе неплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
На 1 января 2026 года зафиксированы юридические лица и их структурные подразделения, задолжавшие государству по налогам более 150 МРП, при этом задолженность не была погашена в течение четырех месяцев со дня ее возникновения.
Общее число субъектов: 16 733
Скачать информацию и проверить себя в списках можно здесь.
Это означает, что тысячи компаний по всей стране находятся под контролем налоговых органов и рискуют столкнуться с дополнительными санкциями при несвоевременном урегулировании задолженности.
Кроме налогов, ведомство опубликовало список плательщиков, имеющих задолженность по:
таможенным платежам
налогам
специальным, антидемпинговым и компенсационным пошлинам
пеням и процентам
Уточняется, что данные отражают состояние на 1 октября 2025 года, а непогашенные обязательства также превышают четыре месяца с момента их возникновения.
Количество субъектов: 1 274
Скачать информацию и проверить себя в списках можно здесь.
Если ваша компания или вы лично оказались в опубликованных списках, важно действовать быстро:
Обратитесь в управление государственных доходов по вашему региону.
Выясните точную причину возникновения задолженности.
Если согласны с предъявленной суммой, погасите задолженность как можно скорее, чтобы избежать начисления штрафов и дополнительных санкций.
Публикация подобных списков — не только инструмент давления на должников, но и способ обеспечить прозрачность финансовых отношений в стране. Каждый плательщик теперь может оперативно проверить свой статус и избежать проблем с законом.
