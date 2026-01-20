18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.01.2026, 16:04

Новые сроки выплат по депозитам в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 502

С 20 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый закон о банках, который меняет правила игры для всех вкладчиков страны. Теперь государство обещает возвращать деньги клиентам лопнувших банков значительно быстрее — в рекордные сроки, сообщает Lada.kz со ссылкой на КФГД.

Фото: Bank RBK
Фото: Bank RBK

Сроки выплат сократили почти вдвое

Ранее вкладчики ждали свои средства в среднем 35 рабочих дней. Новый закон сокращает этот срок до 20 рабочих дней, что делает процесс возврата гораздо оперативнее.

По словам представителей Фонда гарантирования депозитов (КФГД), эта мера направлена на защиту интересов 99,8% казахстанцев, чьи накопления теперь полностью застрахованы.

Сколько денег можно вернуть: лимиты страховых выплат

Хотя сроки стали короче, суммы страховых выплат остались прежними и зависят от типа счета:

  • 20 млн тенге — максимальный возврат по сберегательным вкладам в тенге;

  • 10 млн тенге — по обычным депозитам, карточкам и текущим счетам в тенге;

  • 5 млн тенге — по валютным вкладам и счетам (в эквиваленте);

  • 20 млн тенге — общий лимит, если в одном банке открыты разные типы вкладов.

Таким образом, вкладчики сохраняют высокий уровень защиты своих средств независимо от того, в какой форме они хранят деньги.

Гарантия распространяется и на новые банки

Особенность нового закона — страхование вкладов распространяется на банки с «базовой» лицензией. Это значит, что даже небольшие финансовые организации обязаны страховать средства клиентов.

Единственное исключение — исламские банки, на которые гарантия КФГД пока не действует.

Резервы фонда позволяют спать спокойно

На сегодня резервы Фонда гарантирования депозитов составляют 1,5 трлн тенге, что обеспечивает выплаты всем вкладчикам даже в случае финансового кризиса.

Эксперты отмечают, что такие меры укрепляют доверие к банковской системе и делают риски для вкладчиков минимальными.

