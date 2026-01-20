Вице-президент в Казахстане: когда появится должность и чьи фамилии обсуждают

В Казахстане появится новая ключевая должность — вице-президент. О таком шаге сегодня заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, обозначив возможное направление масштабных конституционных преобразований. Нововведение сразу вызвало широкий общественный и экспертный резонанс, поскольку напрямую затрагивает систему преемственности власти и архитектуру государственного управления. Политолог Данияр Ашимбаев в интервью NUR.KZ подробно разъяснил, при каких условиях может быть учрежден пост вице-президента, какие этапы предстоит пройти властям и кого можно рассматривать в числе наиболее вероятных кандидатов, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Конституционные изменения как отправная точка

По словам эксперта, учреждение должности вице-президента напрямую связано с масштабной конституционной реформой, о концепции которой сегодня объявил президент. Следующим шагом станет формирование специальной конституционной комиссии, которая займется детальной проработкой предложенных изменений.

"Как мы знаем, сегодня президент огласил концепцию, после чего будет создана конституционная комиссия, которая в течение некоторого времени это будет рассматривать. Так как вопросов очень много, какие-то из них относятся к Конституции, какие-то - к конституционным законам - "О президенте", "О парламенте", "О выборах", "О судебной системе".

Есть несколько десятков больших изменений в саму Конституцию, а также нужно выработать концепт, как это будет вноситься в основные конституционные законы. Это гигантская работа, которую нужно очень тщательно выстроить, чтобы ничего не упустить. Потом закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию" будет вынесен на референдум", - объяснил политолог.

Таким образом, решение о введении поста вице-президента не будет одномоментным. Оно станет результатом комплексной и многоэтапной правовой работы, финальной точкой которой должен стать общенациональный референдум.

Референдум и вступление поправок в силу

Ашимбаев отметил, что в случае поддержки населением предложенных поправок часть изменений начнет действовать автоматически. Однако другие нормы потребуют дополнительной законодательной детализации уже на уровне парламента.

"Для вступления в должность вице-президента достаточно Конституции, но порядок должен быть прописан в законе "О президенте". Это займет какое-то время. Если референдум можно провести через два месяца, то изменения в основные конституционные законы будут вступать только после этого и займут еще пару месяцев.

Полномочия части сенаторов истекают в этом году, а значит, по-хорошему, эти нормы надо внести в течение весны-начала лета. Чтобы затем уже понять, сохранится ли старый парламент или будут проведены досрочные парламентские выборы.

Тут еще дискуссия идет. Вице-президента, допустим, мы можем "получить" летом, после референдума. Может, в сентябре, когда соберется новый парламент - тут есть варианты. Изначальный график, на который рассчитывали реформы, н уже несколько раз менялся, поэтому когда именно это произойдет, сказать сложно", - рассказал Данияр Ашимбаев.

По его словам, сроки появления новой должности будут напрямую зависеть от темпов реформ и политических решений, принимаемых по ходу их реализации.

Возможен ли «пакетный» сценарий реформ

Эксперт также допустил вариант, при котором несколько ключевых процессов могут быть объединены во времени. Это касается принятия Конституции в новой редакции, корректировки конституционных законов и проведения возможных досрочных выборов.

По его оценке, с технической точки зрения возможно реализовать такой сценарий так, чтобы уже осенью страна получила полностью обновленную политическую конструкцию, в рамках которой будет избран и вице-президент.

Исторический опыт: вице-президент в 90-х

Ашимбаев напомнил, что для Казахстана институт вице-президента не является принципиально новым. В начале 1990-х годов сначала появилась должность заместителя президента, а затем — вице-президента.

Этот пост в разное время занимали Сергей Терещенко и Ерик Асанбаев. Однако впоследствии должность была упразднена, а функции, связанные с преемственностью власти, перешли к спикеру сената.

Политолог отметил, что часть представительских функций бывшего вице-президента позже была перераспределена и закреплена за постом государственного секретаря, который со временем трансформировался в должность государственного советника.

Перераспределение полномочий в новой системе

По словам Ашимбаева, сегодняшняя конфигурация власти снова находится в стадии серьезного переосмысления. Упразднение должности госсоветника и возможный переход к однопалатному парламенту могут существенно изменить баланс полномочий.

"Представительские функции, которыми занимался вице-президент, отошли к новому посту госсекретаря, который сейчас называется госсоветником. Сейчас мы видим, что пост госсоветника упраздняется, а функционал вице-президента, озвученный главой государства, очень похож на те функции, которыми сейчас занимается государственный советник. Также есть еще спикер сената, который теряет свой статус (в случае перехода к однопалатному парламенту - прим.ред)", - объяснил политолог.

Это означает, что введение новой должности может стать частью более масштабного перераспределения ролей внутри высших органов власти.

Кто может стать первым вице-президентом

Говоря о возможных кандидатах, Ашимбаев назвал несколько наиболее очевидных фигур из числа действующих государственных деятелей.

"Наиболее очевидными являются кандидатуры Ерлана Карина и Маулена Ашимбаева. Однако остается вопрос, кто станет спикером единого парламента, а также председателем Народного совета. Можно предположить, что Карин может быть вице-президентом, а Ашимбаев - председателем Народного совета, как вариант. Может быть, наоборот. А может быть, Конституция и окончательные изменения позволят совмещать два поста.

Также есть спикеры будущего парламента - сейчас у нас два спикера, очень достойные, уважаемые, авторитетные люди. Так что теперь у нас есть три человека, чьи должности поменяются - это Маулен Ашимбаев, Ерлан Кошанов, Ерлан Карин. Но могут появиться еще и неожиданные варианты. Пока сказать сложно, потому что конфигурация менялась буквально на глазах. Несколько раз менялась сама идея конституционной реформы. Окончательный вариант предсказать сложно", - отметил спикер.

Эксперт подчеркнул, что окончательный список кандидатов будет зависеть от финальной версии реформ и политических договоренностей.

Логика преемственности власти

По мнению политолога, ключевым критерием при выборе кандидатов на новые должности остается вопрос транзита власти.

"Вице-президент - это фигура, которая может возглавить страну в случае досрочной отставки или кончины действующего президента. Должности спикеров сената подбирались, исходя из этой логики - должен быть человек, который может возглавить страну.

Мы видим трех политиков-управленцев, очень квалифицированных, авторитетных, которые таким потенциалом обладают. Но, возможно, в шорт-листе ко времени завершения всей реформы появятся еще какие-то варианты. Пока сказать, кто будет вице-президентом, кто - спикером, а кто - главой Народного совета, сложно. Но вероятность того, что кто-то из этих троих - условно 80%", - рассудил политолог.

Опыт других стран и возможные риски

Ашимбаев также обратил внимание на неоднозначный опыт института вице-президента на постсоветском пространстве. По его словам, в начале 1990-х годов существовала своеобразная «мода» на введение этой должности, однако во многих странах она приводила к конфликтам внутри власти.

"В СССР Янаев возглавил ГКЧП, выступив против Горбачева, у Руцкого было несколько попыток свержения Ельцина, в Кыргызстане три вице-президента сменилось, в Таджикистане - два, в Армении - один. В Казахстане вице-президенты работали, но в итоге как бы выпали из доверия, а должность была упразднена. А последний вице-президент был отправлен на дипломатическую работу.

Сейчас на постсоветском пространстве есть только один вице-президент - это первая леди Азербайджана, являющаяся одновременно первой вице-президентом страны.