20.01.2026, 19:22

Долгожданная новость: доля в квартире не лишает права на льготное жильё - новые правила для очередников в Казахстане

Новости Казахстана 0 524

Очередники на государственное жильё получили долгожданную новость. Отбасы банк принял решение, которое существенно упрощает получение льготной ипотеки и арендного жилья, даже если у человека есть доля в квартире или доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Ранее наличие доли могло стать препятствием для получения господдержки, но теперь очередь сохраняется за всеми, кто нуждается в жилье.

Старые правила: доля = стоп

До недавнего времени главным условием для получения льготной ипотеки или арендного жилья было отсутствие недвижимости в собственности за последние пять лет.

Это требование распространялось и на доли в квартирах или домах.

На практике это означало, что человек, у которого, например, была доля квартиры родителей, мог потерять шанс на госпомощь, хотя собственного жилья у него фактически не было.

Что изменилось: доля больше не исключение

После многочисленных обращений граждан Отбасы банк пересмотрел свою политику. Теперь наличие доли в жилой площади не лишает очередника права на льготную ипотеку или арендное жильё.

Представители банка подчеркнули, что инициатива исходит именно от Отбасы банка, поскольку закон пока прямо не регулирует этот вопрос.

Таким образом, очередники с долями в квартирах или домах могут спокойно рассчитывать на государственную поддержку.

Какие возможности открываются для очередников с долей

Согласно новым правилам, владельцы долей могут рассчитывать на следующие формы помощи:

  • Льготная ипотека через Отбасы банк
    Ставка — от 2% годовых в зависимости от категории очередника.

  • Арендное жильё с возможностью последующего выкупа или без него
    Арендная плата составляет около 15 тыс. тенге в месяц плюс коммунальные услуги.

Эти изменения означают, что наличие доли больше не лишает очередника права на жильё, что особенно важно для молодых семей или людей, которые получили часть квартиры по наследству.

Что остаётся в тумане

Пока неясно, повлияет ли доля на постановку в очередь для новых заявителей. Ожидаются разъяснения от Отбасы банка, и Krisha.kz обещает публиковать обновления по мере поступления официальной информации.

