Энергетический поворот: уголь против атома - Токаев делает ставку на быстрые решения

Казахстан переориентирует свои энергетические планы и ускоряет строительство угольных теплоэлектростанций (ТЭЦ), не дожидаясь завершения строительства атомных электростанций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Getty Images/China News Service/Contributor

Энергетическая независимость не может ждать

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государству необходимо срочно вводить новые энергетические мощности. "Строительство АЭС – долгий процесс, а вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как приоритет государственной политики", – отметил он.

По словам главы государства, угольная генерация имеет стратегическое значение. Токаев призвал придать угольным проектам статус национального проекта. Срок для решения этой задачи – 20 марта.

На повестке дня – ускоренная реализация ключевых объектов:

новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске,

запуск электростанции в Курчатове,

расширение мощностей ГРЭС-2,

начало строительства ГРЭС-3 в Экибастузе.

Президент подчеркнул, что решение этих вопросов затягивается, а население ожидает конкретных действий. "Моя претензия адресована правительству и госфонду 'Самрук-Қазына'", – добавил он.

Уголь как стратегический ресурс

Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами угля – около 33 млрд тонн. При текущем уровне потребления этого хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 млн тонн, что обеспечивает стране лидирующие позиции на мировом рынке.

При этом Токаев акцентировал внимание на экологической составляющей: новые угольные станции будут оснащены современными технологиями, позволяющими нейтрализовать вредное воздействие на окружающую среду.

Баланс и газовые мощности

Для стабильности энергосистемы Казахстану необходимо в ускоренном режиме вводить балансирующие мощности, особенно на базе газовой генерации. Потенциал природного газа еще не полностью использован, а производство голубого топлива отстает от растущих потребностей экономики.

"Производство электроэнергии в объеме 123 млрд кВт•ч явно недостаточно для реализации всех наших планов", – подчеркнул президент.

IT-инфраструктура и дата-центры

Казахстан намерен заранее определить специальные зоны для строительства мощных дата-центров, обеспечивающих надежную работу всей IT-инфраструктуры.

Правительство совместно с акиматом Павлодарской области планирует создать «ЦОД-долину» на базе Экибастузского энергетического бассейна. Это позволит интегрировать системы электропитания, охлаждения и безопасности для новых объектов.

Президент выразил осторожный оптимизм: "Неплохое предложение. Посмотрим, насколько успешно оно будет реализовано".

Итог

Казахстан делает ставку на уголь и ускоряет энергетические проекты, одновременно сохраняя стратегическое видение: баланс между экологией, газовыми и угольными мощностями и развитием IT-инфраструктуры. Решения Токаева направлены на укрепление энергобезопасности и максимальное использование природных ресурсов страны.