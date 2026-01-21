Казахстан закрывает самую болезненную проблему трасс: что изменится для водителей

В Казахстане намерены навсегда закрыть одну из самых болезненных проблем для автомобилистов — отсутствие устойчивой мобильной связи и интернета на загородных автодорогах. На трассах страны не останется участков, где невозможно позвонить, отправить сообщение или выйти в сеть. Масштабный проект по расширению покрытия мобильной связи охватит десятки тысяч километров дорог и будет реализован поэтапно, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: 24.kz

Связь как вопрос безопасности, а не комфорта

Проблема «слепых зон» на казахстанских трассах давно вышла за рамки бытовых неудобств. Отсутствие даже базового сотового сигнала за пределами городов нередко осложняет вызов экстренных служб, получение помощи при ДТП или поломках, а также затрудняет навигацию и связь между участниками дорожного движения.

Власти признают: мобильная связь на дорогах — это не просто удобство для водителей и пассажиров, а ключевой элемент безопасности и современного транспортного управления.

Государство и оператор объединяют усилия

Для решения проблемы Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан заключило соглашение с АО «Транстелеком». Документ предусматривает масштабное строительство телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог по всей стране.

Речь идет о создании устойчивой сети мобильной связи и интернета, которая будет работать даже на удаленных и малонаселенных участках трасс, где ранее строительство инфраструктуры считалось экономически невыгодным.

Два этапа — один результат

Проект разделён на два крупных этапа, каждый из которых имеет чёткие сроки и приоритеты:

До конца 2026 года мобильной связью и интернетом планируется обеспечить трассы республиканского значения — ключевые транспортные артерии, связывающие регионы страны.

В течение 2027 года работы будут продолжены уже на областных автомобильных дорогах, что позволит закрыть оставшиеся «белые пятна» на карте покрытия.

Таким образом, после завершения проекта Казахстан рассчитывает полностью избавиться от участков автодорог без связи.

500 мачт и десятки тысяч километров покрытия

В рамках проекта планируется строительство порядка 500 мачт с базовыми станциями мобильной связи. Благодаря этому стабильным сигналом будет охвачено более 40 тысяч километров автомобильных трасс.

Такой масштаб позволяет говорить не о точечных улучшениях, а о системном обновлении телекоммуникационной инфраструктуры на всей дорожной сети страны.

Новые возможности для «умных» дорог

Расширение зоны покрытия откроет дорогу к внедрению современных цифровых решений в транспортной сфере. В числе ожидаемых эффектов:

развитие интеллектуальных систем управления транспортным потоком ;

внедрение онлайн-мониторинга состояния дорожного покрытия;

повышение эффективности работы экстренных и дорожных служб;

создание базы для дальнейшего развития «умных» и автономных транспортных технологий.

После 2027 года — без связи не останется ни одной трассы

Итогом реализации проекта должно стать полное покрытие автомобильных дорог Казахстана мобильной связью и интернетом. Это означает, что после 2027 года водители смогут рассчитывать на стабильный сигнал даже на самых удалённых участках трасс.

Проект обещает изменить само восприятие загородных поездок — превратив дороги из зон цифровой тишины в полноценную часть единого цифрового пространства страны.