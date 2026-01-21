18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 07:08

Месторождение Тенгиз приостанавливает добычу нефти еще на 7-10 дней - СМИ

Новости Казахстана 0 594

Добыча нефти на одном из крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз — будет приостановлена ещё на 7–10 дней, сообщает агентство Reuters. Решение связано с последствиями крупного пожара на электростанции ГТЭС-4, произошедшего 18 января, а также с перебоями в электроснабжении на производственных объектах Тенгиза и соседнего месторождения Королевское, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба ТОО "СП "Тенгизшевройл"
© Photo : Пресс-служба ТОО "СП "Тенгизшевройл"

Причина остановки производства

Пожар, который вспыхнул на электростанции ГТЭС-4, повредил ключевые системы распределения электроэнергии, обеспечивающие работу добычи нефти. В результате часть оборудования оказалась выведена из строя, что сделало невозможным продолжение нормальной добычи.

Кроме того, перебои с электроснабжением затронули не только Тенгиз, но и соседнее месторождение Королевское, что усложняет восстановление работы.

Реакция «Тенгизшевройл»

Пресс-служба компании «Тенгизшевройл» пока официально не комментирует ситуацию для СМИ. Ранее компания уже сообщала о временной приостановке добычи на Тенгизе и Королевском месторождениях после пожара.

Эксперты отмечают, что такие аварии на энергогенерирующих объектах могут серьёзно повлиять на график поставок нефти, а также на экономику региона, учитывая значимость Тенгиза для национальной добычи.

Возможные последствия

  • Сокращение добычи нефти на ключевом месторождении страны.

  • Увеличение нагрузки на другие месторождения и энергосистему.

  • Вероятное влияние на экспортные поставки, учитывая стратегическую роль Тенгиза в поставках нефти на внешние рынки.

Ситуация остаётся нестабильной, и окончательные сроки возобновления добычи будут зависеть от успешного восстановления электроснабжения и устранения последствий пожара.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь