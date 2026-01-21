Месторождение Тенгиз приостанавливает добычу нефти еще на 7-10 дней - СМИ

Добыча нефти на одном из крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз — будет приостановлена ещё на 7–10 дней , сообщает агентство Reuters . Решение связано с последствиями крупного пожара на электростанции ГТЭС-4 , произошедшего 18 января, а также с перебоями в электроснабжении на производственных объектах Тенгиза и соседнего месторождения Королевское, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Причина остановки производства

Пожар, который вспыхнул на электростанции ГТЭС-4, повредил ключевые системы распределения электроэнергии, обеспечивающие работу добычи нефти. В результате часть оборудования оказалась выведена из строя, что сделало невозможным продолжение нормальной добычи.

Кроме того, перебои с электроснабжением затронули не только Тенгиз, но и соседнее месторождение Королевское, что усложняет восстановление работы.

Реакция «Тенгизшевройл»

Пресс-служба компании «Тенгизшевройл» пока официально не комментирует ситуацию для СМИ. Ранее компания уже сообщала о временной приостановке добычи на Тенгизе и Королевском месторождениях после пожара.

Эксперты отмечают, что такие аварии на энергогенерирующих объектах могут серьёзно повлиять на график поставок нефти, а также на экономику региона, учитывая значимость Тенгиза для национальной добычи.

Возможные последствия

Сокращение добычи нефти на ключевом месторождении страны.

Увеличение нагрузки на другие месторождения и энергосистему.

Вероятное влияние на экспортные поставки, учитывая стратегическую роль Тенгиза в поставках нефти на внешние рынки.

Ситуация остаётся нестабильной, и окончательные сроки возобновления добычи будут зависеть от успешного восстановления электроснабжения и устранения последствий пожара.