Полный список запретов и штрафов в многоэтажках Казахстана

Жизнь в многоэтажке может быть тихой и комфортной — но только если соблюдать правила. Шумные соседи, мусор в подъезде, машины на газонах и курение на лестничной площадке способны превратить любой дом в поле постоянных споров. В Казахстане за такие нарушения предусмотрены штрафы и даже арест. Tengri Life подготовил подробный гайд: что нельзя делать в жилых комплексах и к каким суммам это может привести, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Правила поведения в подъезде: не превращайте общий коридор в личную территорию

1. Оставлять мусор в подъезде

Даже «на пару часов» пакеты с мусором нельзя оставлять в коридоре. Это подпадает под статью 434-2 КоАП — «Загрязнение мест общего пользования». То же самое касается выброса мусора в парках или на газонах.

Штраф: от 43 250 до 86 500 тенге (10–20 МРП) или 40–80 часов общественных работ.

2. Курение и выброс окурков

Подъезд — общественное место. Курение сигарет, кальянов, вейпов и «айкосов» запрещено (ст. 441 КоАП). Выброшенный окурок из окна также считается нарушением.

Штраф: 15–20 МРП (64 875–86 500 тенге) за курение и 10–20 МРП (43 250–86 500 тенге) за выброс окурка. Альтернатива — общественные работы.

3. Распитие алкоголя

Вечеринки на лестничной площадке — не развлечение, а нарушение общественного порядка (ст. 440 КоАП).

Штраф: 21 625–43 250 тенге (5–10 МРП), административный арест до 5 суток или общественные работы до 20 часов.

4. Граффити и порча имущества

Рисунки на стенах, испорченные почтовые ящики или фасады — это осквернение имущества (ст. 434, ч. 4 КоАП).

Штраф: 216 250 тенге (50 МРП) или административный арест до 30 суток.

5. Складирование строительного мусора

Мешки с цементом, гипсокартон или старая сантехника на общей территории нарушают правила благоустройства (ст. 505 КоАП).

Штраф: 86 500–129 750 тенге (20–30 МРП).

6. Хранение личных вещей в подъезде

Велосипеды, коляски, шкафы — не только загромождают путь эвакуации, но и нарушают пожарную безопасность (ст. 410 КоАП).

Штраф: 21 625–43 250 тенге (5–10 МРП).

7. Держать животных в подъезде или выгуливать собак неправильно

Подъезд не место для питомцев. Нарушение санитарных норм и закона об ответственном обращении с животными (ст. 407-2 КоАП) грозит штрафом.

Штраф: 43 250–86 500 тенге (10–20 МРП).

8. Шум по ночам

Запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 в будни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздники (ст. 437 КоАП).

Штраф:

физические лица — 5 МРП (21 625 тенге)

малый бизнес — 20 МРП (86 500 тенге)

средний бизнес — 30 МРП (129 750 тенге)

крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)

Правила на территории ЖК: двор — не поле для экспериментов

1. Навязчивое поведение и приставания к соседям

Попытки оскорблять или приставать к людям на территории ЖК подпадают под ст. 449 КоАП.

Штраф: 21 625–43 250 тенге (5–10 МРП) или административный арест до 5 суток/общественные работы до 20 часов.

2. Нецензурная брань

Мат в общественных местах (подъезд, двор) квалифицируется как мелкое хулиганство (ст. 434 КоАП).

Штраф: 86 500 тенге (20 МРП), общественные работы 20–60 часов или арест 5–15 суток. При повторе — только арест 15–30 суток или до 100 часов работ.

3. Справление нужды на улице или в подъезде

Такое поведение — мгновенный способ получить штраф или арест (ст. 434 КоАП).

Штраф: 86 500 тенге или общественные работы до 100 часов.

4. Парковка в неположенных местах

Стоянка на газоне, в зоне деревьев или «на пять минут» перед подъездом — нарушение правил стоянки и благоустройства (ст. 505 КоАП).

Штраф: 21 625–129 750 тенге (5–30 МРП).

5. Мытьё и прогрев авто во дворе

Импровизированная автомойка или гудящий двигатель под окнами соседей — нарушение правил благоустройства и статьи 597 КоАП.

Штраф:

за прогрев двигателя впервые — 5 МРП (21 625 тенге)

повторно — 10 МРП (43 250 тенге)

за мытьё авто во дворе — 20–30 МРП (86 500–129 750 тенге)

6. Некорректное кормление животных

Кормление голубей, белок и бездомных животных разрешено, но только если не остаются отходы, не замусоривается территория.

Штраф: 43 250 тенге (10 МРП) первый раз, до 86 500 тенге (20 МРП) при повторе.

7. Ложные вызовы экстренных служб

Шутки с полицией, скорой или пожарными — серьёзное нарушение (ст. 438 КоАП).

Штраф:

первое нарушение — 259 500 тенге (60 МРП)

повторно — 519 000 тенге (120 МРП)

во время ЧС — 519 000 тенге и общественные работы

за действия подростков 14–16 лет — ответственность родителей, штраф 129 750 тенге (30 МРП)

Итог

Жизнь в жилом комплексе требует уважения к соседям и соблюдения законов. Нарушения могут обернуться серьёзными штрафами, общественными работами или даже арестом. Помните: комфорт и спокойствие в доме начинаются с ответственности каждого жильца.