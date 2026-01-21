18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 09:11

Новые правила использования пенсионных накоплений для покупки жилья в Казахстане с 31 января

Новости Казахстана 0 701

С 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Изменения внесены приказом и.о. министра промышленности и строительства от 13 января 2026 года. Они направлены на упрощение процедур и повышение прозрачности использования единовременных пенсионных выплат для приобретения жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Новые правила подачи заявлений

С 1 января 2026 года заявители обязаны:

  • Открыть специальный счет для перечисления единовременной пенсионной выплаты;

  • Подать электронное заявление, указав:

    • номер специального счета,

    • цель использования средств,

    • доступную сумму выплаты;

  • Подтвердить заявление электронной подписью (ЭЦП).

Ранее в заявлении также требовалось указывать способы удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, что теперь отменено.

На что можно потратить пенсионные накопления

Использование единовременных пенсионных выплат теперь допускается для:

  1. Частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;

  2. Строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;

  3. Приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.

Уступка прав по выплатам

Пополненные единовременными пенсионными выплатами права по договору жилищных строительных сбережений можно передавать супругам и близким родственникам.

Однако дальнейшая передача третьим лицам запрещена, что сохраняет контроль государства над использованием средств и предотвращает их нецелевое расходование.

Порядок возврата и уточнения средств

Правила также уточняют процедуру возврата и исправления ошибок:

  • Если заявитель не предоставил подтверждающие документы в установленные сроки, средства пенсионной выплаты возвращаются в ЕНПФ;

  • В случае ошибочного перечисления средств уполномоченный оператор в течение 3 рабочих дней направляет в ЕНПФ электронное уведомление с согласием заявителя на корректировку;

  • ЕНПФ обязуется перечислить корректную сумму на специальный счет заявителя в течение 5 рабочих дней, но не более фактически имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

Сроки вступления в силу

  • Основные нормы приказа вступают в силу с 31 января 2026 года;

  • Исключение составляют нормы, которые уже действуют с 1 января 2026 года.

Итог

Обновленные правила позволяют казахстанским пенсионерам более гибко использовать свои пенсионные накопления для решения жилищного вопроса. Электронные заявления, упрощённая процедура подачи и новые механизмы контроля и возврата средств повышают прозрачность и безопасность операций. Теперь приобретение жилья с использованием пенсионных накоплений стало проще, безопаснее и более контролируемым.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь