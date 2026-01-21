Новые правила использования пенсионных накоплений для покупки жилья в Казахстане с 31 января

С 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Изменения внесены приказом и.о. министра промышленности и строительства от 13 января 2026 года. Они направлены на упрощение процедур и повышение прозрачности использования единовременных пенсионных выплат для приобретения жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kt.kz

Новые правила подачи заявлений

С 1 января 2026 года заявители обязаны:

Открыть специальный счет для перечисления единовременной пенсионной выплаты;

Подать электронное заявление , указав: номер специального счета, цель использования средств, доступную сумму выплаты;

Подтвердить заявление электронной подписью (ЭЦП).

Ранее в заявлении также требовалось указывать способы удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, что теперь отменено.

На что можно потратить пенсионные накопления

Использование единовременных пенсионных выплат теперь допускается для:

Частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка; Строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства; Приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.

Уступка прав по выплатам

Пополненные единовременными пенсионными выплатами права по договору жилищных строительных сбережений можно передавать супругам и близким родственникам.

Однако дальнейшая передача третьим лицам запрещена, что сохраняет контроль государства над использованием средств и предотвращает их нецелевое расходование.

Порядок возврата и уточнения средств

Правила также уточняют процедуру возврата и исправления ошибок:

Если заявитель не предоставил подтверждающие документы в установленные сроки, средства пенсионной выплаты возвращаются в ЕНПФ ;

В случае ошибочного перечисления средств уполномоченный оператор в течение 3 рабочих дней направляет в ЕНПФ электронное уведомление с согласием заявителя на корректировку;

ЕНПФ обязуется перечислить корректную сумму на специальный счет заявителя в течение 5 рабочих дней, но не более фактически имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

Сроки вступления в силу

Основные нормы приказа вступают в силу с 31 января 2026 года ;

Исключение составляют нормы, которые уже действуют с 1 января 2026 года.

Итог

Обновленные правила позволяют казахстанским пенсионерам более гибко использовать свои пенсионные накопления для решения жилищного вопроса. Электронные заявления, упрощённая процедура подачи и новые механизмы контроля и возврата средств повышают прозрачность и безопасность операций. Теперь приобретение жилья с использованием пенсионных накоплений стало проще, безопаснее и более контролируемым.