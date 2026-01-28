18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.01.2026, 11:01

Весь Казахстан «вне сети»: спецЦОНы столкнулись с неожиданным сбоем

Новости Казахстана 0 620

Официальный Telegram-канал госкорпорации «Правительство для граждан» сообщил о масштабном сбое в работе всех специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН). По данным ведомства, текущие программные системы спецЦОНов временно функционируют некорректно, что влияет на предоставление государственных услуг, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Какие неудобства испытывают граждане

Сбой системы отражается на ряде ключевых услуг, оказываемых в центрах:

  • оформление и замена документов;

  • регистрация транспортных средств;

  • выдача справок и свидетельств;

  • другие административные процедуры.

Из-за неполадок граждане могут столкнуться с задержками и временной невозможностью получить услуги в обычном режиме.

Работа специалистов: меры по устранению проблем

Госкорпорация подчеркнула, что ответственные специалисты уже занимаются восстановлением работы системы. Предполагается, что сбоев в дальнейшем удастся избежать, но конкретные сроки пока не названы.

В ведомстве также принесли официальные извинения за временные неудобства и пообещали:

«По итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно».

Что важно знать гражданам

  • На текущий момент все спецЦОНы продолжают работать, но с ограничениями.

  • При планировании визитов в центры рекомендуется уточнять актуальную информацию на официальных ресурсах и в Telegram-канале госкорпорации.

  • Специалисты советуют сохранять спокойствие и учитывать, что сбой временный.

