Весь Казахстан «вне сети»: спецЦОНы столкнулись с неожиданным сбоем

Официальный Telegram-канал госкорпорации «Правительство для граждан» сообщил о масштабном сбое в работе всех специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН) . По данным ведомства, текущие программные системы спецЦОНов временно функционируют некорректно, что влияет на предоставление государственных услуг, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Какие неудобства испытывают граждане

Сбой системы отражается на ряде ключевых услуг, оказываемых в центрах:

оформление и замена документов;

регистрация транспортных средств;

выдача справок и свидетельств;

другие административные процедуры.

Из-за неполадок граждане могут столкнуться с задержками и временной невозможностью получить услуги в обычном режиме.

Работа специалистов: меры по устранению проблем

Госкорпорация подчеркнула, что ответственные специалисты уже занимаются восстановлением работы системы. Предполагается, что сбоев в дальнейшем удастся избежать, но конкретные сроки пока не названы.

В ведомстве также принесли официальные извинения за временные неудобства и пообещали:

«По итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно».

Что важно знать гражданам