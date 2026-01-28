Весь Казахстан «вне сети»: спецЦОНы столкнулись с неожиданным сбоем

Официальный Telegram-канал госкорпорации «Правительство для граждан» сообщил о масштабном сбое в работе всех специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН). По данным ведомства, текущие программные системы спецЦОНов временно функционируют некорректно, что влияет на предоставление государственных услуг, сообщает Lada.kz.
Сбой системы отражается на ряде ключевых услуг, оказываемых в центрах:
оформление и замена документов;
регистрация транспортных средств;
выдача справок и свидетельств;
другие административные процедуры.
Из-за неполадок граждане могут столкнуться с задержками и временной невозможностью получить услуги в обычном режиме.
Госкорпорация подчеркнула, что ответственные специалисты уже занимаются восстановлением работы системы. Предполагается, что сбоев в дальнейшем удастся избежать, но конкретные сроки пока не названы.
В ведомстве также принесли официальные извинения за временные неудобства и пообещали:
«По итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно».
На текущий момент все спецЦОНы продолжают работать, но с ограничениями.
При планировании визитов в центры рекомендуется уточнять актуальную информацию на официальных ресурсах и в Telegram-канале госкорпорации.
Специалисты советуют сохранять спокойствие и учитывать, что сбой временный.
