Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
28.01.2026, 13:24

Казахстан обращается к США за разрешением на активы «Лукойла»

Новости Казахстана 0 694

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге 28 января сообщил о том, что страна направила официальное обращение в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с целью прояснения возможности приобретения долей российской нефтяной компании «Лукойл» в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

© Sputnik / Евгений Одиноков
© Sputnik / Евгений Одиноков

«В конце прошлого года мы уже заявляли, что в случае продажи активов «Лукойла» у Казахстана есть предусмотренное законодательством преимущественное право на выкуп», — подчеркнул министр. При этом он отметил, что прямых переговоров с самой компанией пока не велось.

Почему Казахстану необходимо разрешение США

Ситуация осложняется международным правовым контекстом: часть активов «Лукойла» в Казахстане формально подпадает под юрисдикцию США. Для того чтобы выкуп был легитимным и не нарушал американские санкционные или регулирующие нормы, требуется согласие OFAC.

Аккенженов уточнил, что механизмы приобретения долей могут быть гибкими: не обязательно привлекать единовременную оплату наличными средствами. Возможны рассрочки или другие финансовые схемы, соответствующие как законодательству Казахстана, так и международным требованиям.

Что именно может перейти в казахстанские руки

На территории Казахстана «Лукойл» владеет следующими активами:

  • 100% ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» — завод по производству смазочных масел в Алматинской области;

  • 5% проекта «Тенгизшевройл»;

  • 13,5% в «Карачаганак Petroleum Operating»;

  • 50% участия в проекте освоения участков недр «Каламкас-море», «Хазар» и «Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря, реализуемом совместно с «КазМунайГаз».

Конкуренция на рынке: кто претендует на активы «Лукойла»

На доли российского гиганта в Казахстане уже претендуют несколько иностранных игроков:

  1. Инвестиционный фонд Carlyle;

  2. Совместное предприятие Chevron и Quantum Capital Group;

  3. International Holding Company из ОАЭ.

Таким образом, потенциальный выкуп «Лукойла» может стать серьезной стратегической перестановкой на рынке казахстанской нефти и газа, предоставляя стране возможность усилить национальное присутствие в ключевых проектах.

Вывод
Запрос в OFAC — лишь первый шаг долгого процесса, который может изменить расстановку сил в нефтегазовом секторе Казахстана. Страна демонстрирует готовность использовать законные механизмы для защиты своих интересов, одновременно учитывая международные правовые нюансы.

